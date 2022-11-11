. Финская тихоходка способна пережить путешествие через кишечник улитки
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Финская тихоходка способна пережить путешествие через кишечник улитки

Финская тихоходка способна пережить путешествие через кишечник улитки

Ученые описали новый вид тихоходок, живущих в песчаных дюнах Финляндии.

Впервые обнаруженные в 1773 году немецким зоологом Иоганном Августом Гёце тихоходки представляют особый тип беспозвоночных животных. Наиболее известны они способностью выживать в экстремальных условиях. Эти существа, чья длина не превышает полутора миллиметров, способны пережить замораживание в жидком гелии и кипячение при температуре 149 °C, выдержать ионизирующее излучение до 570 000 бэр и давление в 6000 атмосфер. Попадая в сухую среду, тихоходки впадают в анабиоз и могут вернуться к жизни спустя десять лет. Эксперимент 2007 года показал, что некоторые тихоходки в состоянии анабиоза способны пережить вакуум и жесткое ультрафиолетовое излучение во время космического полета. Тихоходки могут прожить до 60 лет.

Новый вид обитает во мхах и лишайниках, растущих на песчаных почвах в национальном парке Рокуа в регионе Северная Остроботния в Финляндии. Он имеет очень редуцированные коготки на конечностях, что удобно для ползания между песчинками. Вид относится к видовому комплексу Macrobiotus pseudohufelandi и получил название Macrobiotus naginae. С его открытием общее число видов, входящих в комплекс Macrobiotus pseudohufelandi, выросло до пяти.

«Животные, живущие в почве, имеют специальные приспособления, — рассказывает Маттео Векки из Университета Ювяскюля. — Для них характерны укороченные, уменьшенные или вовсе отсутствующие конечности по сравнению с близкородственными видами, живущими на поверхности, что облегчает им проход через полости между частицами почвы. Такой образец редукции конечностей наблюдался и у тихоходок, у которых несколько линий, колонизировавших подземную среду обитания, демонстрируют независимое сокращение и/или потерю ног и когтей. В надсемействе тихоходок Macrobiotoidea редукция ног и когтей является общей чертой, обнаруживаемой в комплексе Macrobiotus pseudohufelandi».

Биологи обнаружили, что эти тихоходки, будучи проглоченными улитками, способные пережить путешествие через пищеварительную систему улитки и живыми выйти наружу вместе с экскрементами. «Нам удалось выделить активных тихоходок из фекалий 25 % выловленных в дикой природе улиток Arianta arbustorum, — пишут исследователи. — Было обнаружено, что 1/3 всех проглоченных тихоходок выходили живыми, с пиком на второй день после проглатывания. Кроме того, прошедшие кишечник улитки тихоходки размножаются в лабораторных условиях. Двухдневная задержка внутри улитки может привести к переселению тихоходки примерно на десять метров. Это значительное расстояние для организма размером менее миллиметра, для которого всего несколько миллиметров сухой поверхности стали бы непреодолимой преградой. Более того, улитки и тихоходки живут в одних и тех же богатых мхом и влажных местах обитания, поэтому пункт назначения перемещений улитки с большой вероятностью подойдет для выживания тихоходок».

Статья исследователей опубликована в журнале Zoological Studies.

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По материалам: polit.ru

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