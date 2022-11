. Five Nights at Freddy’s: Security Breach выходит на Xbox, после почти года эксклюзивности для Playstation

Вадим Карасев





Еще в момент выхода игры Five Nights at Freddy’s: Security Breach на приставках Playstation в прошлом году говорилось, что проект является временным эксклюзивом консолей Sony. В официальном трейлере игры было указано, что эксклюзивность продлится «не менее 3 месяцев», и релиз Five Nights at Freddy’s: Security Breach ожидали на Xbox в марте этого года, но разработчики, в итоге, выпускают проект заметно позже.

Сегодня авторы Five Nights at Freddy’s: Security Breach объявили дату выхода игры на Xbox One и Xbox Series X | S. Проект станет доступен уже через пару недель — 22 ноября 2022 года.

Стоит сказать, что игра Five Nights at Freddy’s: Security Breach стала весьма популярной после выхода на Playstation и PC. Сейчас у проекта больше 40 тысяч отзывов в Steam и «Очень положительная» оценка.

