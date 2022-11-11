. Где хранить швабру и ведро, чтобы они не мешали в квартире

Иногда хозяйки сталкиваются с тем, что в небольшой квартире некуда поставить швабру и ведро, везде инвентарь будет мешать. Важно, чтобы он не только не мешал, но и не портил интерьер своим видом. Иногда приходится включать фантазию, чтобы придумать оригинальные способы размещения швабры, ведер и тряпок в помещении.

Куда спрятать швабру и ведро, чтобы они не мешали

Если у вас небольшое жилье, тогда лучшим вариантом будет настенный способ хранения швабры. Что касается ведра, то его можно спрятать под раковиной или под ванной. Также его можно аккуратно поставить за стиральной машинкой, если есть место.





Чтобы швабра постоянно не падала и не захламляла небольшую квартиру, для нее необходимо подыскать оптимальный вариант хранения. Можно расчистить для нее пространство в высоком шкафчике или поставить за одной из дверей.

Крепеж, который убережет инвентарь от регулярных падений, можно сделать своими руками. Все, что вам понадобится — это саморезы, бигуди и отвертка. При помощи саморезов бигуди необходимо прикрепить к поверхности на удобной для вас высоте. Далее прикладываем ручку швабры к бигуди и сгибаем их. Бигуди исполняют роль крепежа. Также с их помощью можно подвешивать метлу, совок и т. д.

Храните весь хозяйственный инвентарь в одном месте

Чтобы в доме был порядок и затем не пришлось искать, где находится швабра, а где моющие средства, желательно все хранить в одном месте. Для этого чаще всего используют хозяйственный шкаф. Однако если его нет и в квартире не много места, то можно организовать несколько специальных уголков для хранения.





Бытовую химию можно хранить на отдельных нижних полках, которые предназначены только для этого. Также для этого можно использовать свободное место под мойкой или кладовку. Что касается хранения швабры с отжимом, то следует понимать, что после использования данный инвентарь важно вычистить и высушить. Ни в коем случае не стоит оставлять на хранение мокрую швабру.

Для более мелкого инвентаря (хозяйственных щеток, совка, насадок для швабры и т.д.) можно использовать металлическую сетку. Для этого достаточно на ней закрепить крючки и к ним подвесить весь уборочный инвентарь. Только делать это надо в кладовке или подальше от спальных комнат. Коридор также для этого не подходит, так как гости первым делом будут видеть все ваши хозяйственные инструменты.

На двери кладовки также можно прицепить несколько крючков и подвесить на них веник, швабру и совок. Это удобно, так вы всегда будете знать, что инвентарь находится в одном месте, к тому же его никто не увидит.