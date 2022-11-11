. Гела Месхи получил трогательно признание в любви

Анна Соколова призналась в любви к актеру Гелу Месхи. Недавно бывший муж Екатерины Климовой вышел в свет с высокой эффектной блондинкой. Как позже выяснилось, новой избранницей Гелы Месхи стала баскетболистка и телеведущая Анна Соколова. Пока влюбленные не торопятся делиться подробностями своих отношений, зато Соколова публикует в соцсети любовные послания, которое наверняка адресует Месхи. «Руки сильные, умелые, талантливые, надежные, искренние. Все можно почувствовать по мужским рукам. Они могут все рассказать, удержать, обнять, приласкать, построить дом, донести твои сумки, унести тебя в рай, украсть у всех. Его руки… Они могут все для тебя, ради вас. Он молчит и обнимает, смотрит на дорогу и держит твою ладонь в своей. Любовь мужчины в его руках», — поделилась Анна в личном блоге.Напомним, за плечами 36-летнего Гелы, помимо брака с Екатериной Климовой, роман с актрисой Натальей Земцовой. Похоже, эти отношения просуществовали недолго. Сам Месхи довольно редко комментирует происходящее в личной жизни. Известно, что он тепло относится к бывшей жене, которая родила ему дочь Беллу. Климова и Гела часто проводят вместе семейные праздники. В одно время поклонники экс-супругов надеялись на их воссоединение, но этого не произошло. «Мне неинтересно показывать яркую, красивую псевдожизнь. Журналисты уже поняли, что мне звонить бесполезно. Мы взрослые люди, и у нас все хорошо и прекрасно», — отмечал как-то артист.