. Гела Месхи получил трогательно признание в любви
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гела Месхи получил трогательно признание в любви

Гела Месхи получил трогательно признание в любви
Анна Соколова призналась в любви к актеру Гелу Месхи. Недавно бывший муж Екатерины Климовой вышел в свет с высокой эффектной блондинкой. Как позже выяснилось, новой избранницей Гелы Месхи стала баскетболистка и телеведущая Анна Соколова. Пока влюбленные не торопятся делиться подробностями своих отношений, зато Соколова публикует в соцсети любовные послания, которое наверняка адресует Месхи. «Руки сильные, умелые, талантливые, надежные, искренние. Все можно почувствовать по мужским рукам. Они могут все рассказать, удержать, обнять, приласкать, построить дом, донести твои сумки, унести тебя в рай, украсть у всех. Его руки… Они могут все для тебя, ради вас. Он молчит и обнимает, смотрит на дорогу и держит твою ладонь в своей. Любовь мужчины в его руках», — поделилась Анна в личном блоге.
Напомним, за плечами 36-летнего Гелы, помимо брака с Екатериной Климовой, роман с актрисой Натальей Земцовой. Похоже, эти отношения просуществовали недолго. Сам Месхи довольно редко комментирует происходящее в личной жизни. Известно, что он тепло относится к бывшей жене, которая родила ему дочь Беллу. Климова и Гела часто проводят вместе семейные праздники. В одно время поклонники экс-супругов надеялись на их воссоединение, но этого не произошло. «Мне неинтересно показывать яркую, красивую псевдожизнь. Журналисты уже поняли, что мне звонить бесполезно. Мы взрослые люди, и у нас все хорошо и прекрасно», — отмечал как-то артист.
# Шоу-бизнес Месхи Гела
По материалам: z-aya

Последние новости

ТНТ запускает шоу "Женский клуб" с Ксенией Бородиной: рассказываем о других ведущих проекта
ТНТ запускает шоу "Женский клуб" с Ксенией Бородиной:
Почему сейчас актуальны тендеры и аукционы на разработку сайта
Почему сейчас актуальны тендеры и аукционы на разработку сайта
Студия Obsidian опубликовала новое видео по Pentiment, в котором рассказала о создании игры
Студия Obsidian опубликовала новое видео по Pentiment, в котором
Официально: Remedy работает над Control 2 для Xbox Series X | S
Официально: Remedy работает над Control 2 для Xbox Series X | S
«Что станет главной темой саммита G20?»
«Что станет главной темой саммита G20?»
Рианна рассказала о переменах в жизни после материнства
Рианна рассказала о переменах в жизни после материнства
Филипп Киркоров грудью встал на защиту Аллы Пугачевой
Филипп Киркоров грудью встал на защиту Аллы Пугачевой
Гела Месхи получил трогательно признание в любви
Гела Месхи получил трогательно признание в любви
Российские магазины потеряли 86 млрд рублей из-за скидок
Российские магазины потеряли 86 млрд рублей из-за скидок
В США заявили о разломе в мировой политике на фоне конфликта на Украине
В США заявили о разломе в мировой политике на фоне конфликта на
Венгрия и Турция призвали к урегулированию украинского конфликта
Венгрия и Турция призвали к урегулированию украинского конфликта
Опубликована карта боевых действий на Украине
Опубликована карта боевых действий на Украине

Топ на сегодня

Что можно делать в зеркальную дату 11.11.22 и какие дела являются важными
Что можно делать в зеркальную дату 11.11.22 и какие дела являются
Бывшую ведущую «Ревизорро» обвинили в присвоении чужих заслуг
Бывшую ведущую «Ревизорро» обвинили в присвоении чужих заслуг
Андрей Мерзликин рассказал, как его сын учился в суворовском училище
Андрей Мерзликин рассказал, как его сын учился в суворовском училище
Рианна спустя полгода после родов снялась в нижнем белье (10 фото)
Рианна спустя полгода после родов снялась в нижнем белье (10 фото)
В Канаде задержали россиянина за крупнейшие в мире хакерские атаки
В Канаде задержали россиянина за крупнейшие в мире хакерские атаки

Еще по теме

Гела Месхи три раза делал предложение Екатерине Климовой
Гела Месхи готов снова жениться на экс-супруге Екатерине Климовой
Гела Месхи меняет женщин, как перчатки
Гела Месхи закрутил роман с женой солиста Uma2rman