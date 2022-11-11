. Иду Галич бросил возлюбленный

Стас Круглицкий рассказал о расставании с ведущей Идой Галич. В начале года в Сеть попали кадры, на которых Ида Галич обнимается с автором мема «А все уже». Пара не стала комментировать отношения, но активно намекала на роман. Как оказалось, блогеры уже разошлись, оставив поклонников задаваться вопросами о причинах разрыва. В сентябре Ида Галич неожиданно заявила, что ее сердце свободно. Блогерша решила сконцентрироваться на работе и семье. Конец отношений подтвердил и 35-летний Стас Круглицкий. В свежем интервью он перестал говорить загадками, отвечая на вопросы о брюнетке. «Встречаемся ли мы? Нет», — однозначно сказал звезда Сети. Автор образа Сантаны Новиковой не вдавался в подробности расставания, но, очевидно, все прошло на мирной ноте. Блогер тепло отозвался о бывшей: «Ида Галич — хороший человек, и я хороший человек. Два хороших человека вместе».По слухам, бывшие возлюбленные даже продолжают общение. Так, недавно его распознали на снимках в личном блоге Иды. Мужчина приехал поддержать брюнетку, когда у нее возникли проблемы с соседом. «Там живет неуравновешенный тип, которого раз в полгода кладут в психиатрическую больницу», — делилась она. К слову, с неадекватными людьми приходилось сталкиваться и самому Круглицкому. «Была какая-то девочка, которая под всеми постами писала угрозы: «Я тебя убью. Мои братья тебя зарежут и развеют прах над степью в Казахстане». Я в итоге связался с девочкой, на которую та была подписана, спросил, что происходит. Она ответила: «Не парься, у нее психические проблемы. Никто твой прах развеивать не будет», — вспоминал он в YouTube-шоу «Киберэтика». Напомним, что ранее Ида Галич была замужем за коллегой по блогингу Аланом Басиевым. Пара рассталась спустя три года отношений, несмотря на рождение сына. Брюнетка категорически отказывается говорить, почему же брак развалился. Свое решение она объяснила тем, что попросту не хочет портить впечатление ребенка об отце.