. Именинника Михаила Ефремова поздравил Гарик Сукачев и его подписчики

Актер Михаил Ефремов встречает свое 59-летие в колонии. Российскому актеру Михаилу Ефремову, в настоящее время отбывающему наказание в белгородской колонии, 10 ноября исполнилось 59 лет. Несмотря на то, что актер находится далеко, многие старые друзья помнят о нем, и в этот день празднуют его день рождения. Одним из тех, кто поздравил Михаила Олеговича в этот день, стал рок-музыкант Гарик Сукачев.«С днем рождения любимого друга, выдающегося актера театра и кино Михаила Ефремова!» — написал Сукачев под фотографией именинника, которую опубликовал на своей странице в соцсети. К поздравлениям присоединились и многие подписчики Сукачева, они пожелали Михаилу здоровья, скорейшего возвращения на свободу и новых ролей. Некоторые, впрочем, восприняли эту ситуацию как повод для шуток. «Чифир в радость», — написал один из комментаторов. Под постом Сукачева, как можно было ожидать, тут же разгорелись споры об аварии, которую устроил Ефремов летом 2020 года, и о том, можно ли относиться к актеру по-прежнему даже после того, как из-за его пагубного пристрастия к алкоголю погиб человек.