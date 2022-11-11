. Из-за крупного долга по алиментам предложили гарантированно отказывать в выдаче ипотеки

Гражданам нужно гарантированно отказывать в выдаче ипотеки, если у них есть крупный немотивированный долг по алиментным выплатам. С такой инициативой выступил зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, передает RT.

При этом такая задолженность в финансовой истории должна стать «пожизненным негативным фактором», считает парламентарий. Обращение с таким предложением Милонов направил министру финансов Антону Силуанову.

Депутат напомнил, что при одобрении ипотеки в банке изучают кредитную историю клиента и его платежеспособность, которые могут стать гарантией возврата заемных средств. При этом сейчас текущая или бывшая задолженность по алиментам из-за нежелания платить не является гарантированным «стопом», добавил он.





«Прошу вас рассмотреть инициативу, включающую в перечень гарантированного отказа для одобрения ипотечного кредита наличие немотивированного долга по алиментным выплатам», — указывается в тексте обращения.

Присутствие в финансовой истории крупной алиментной задолженности должно стать «пожизненным негативным фактором», влияющим и на одобрение кредита, и на итоговый процент выплат, считает Милонов.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», в Госдуму внесен законопроект о взыскании алиментов с мобилизованных россиян.