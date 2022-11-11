. Эксперт назвал мифом американскую демократию, комментируя итоги промежуточных выборов в США

Вадим Карасев

Политолог, член Экспертного клуба "Дигория" Эльдар Есиев по итогам промежуточных выборов в США назвал мифом "лучшую демократию" Штатов, которую они стараются навязать другим странам.

Такие выводы эксперт сделал, анализируя промежуточные выборы в США, которые закончились победой республиканцев.

По словам Есиева, подобный итог предрекали многие эксперты по политической системе США. Однако и они, и американские политологи надеялись на "куда больший отрыв красных республиканцев от синих демократов".

Эксперт отмечает, что появилось ожидание захватывающей политическую арену Америки красной волне – по цветам республиканской партии США.

"Но вместо волны пришел обычный прилив – республиканцы побеждают, но не с ожидаемым колоссальным отрывом", - констатирует эксперт.

Он напомнил, что до выборов политологи строили свои выводы на результатах опросов населения, а также на общем эмоциональном фоне американского общества.

"Люди были недовольны политикой демократов, в том числе их действиями на Украине. Избиратели просили президента Байдена обратить внимание на внутриполитические, экономические проблемы. Можем вспомнить, например, реакцию американского общества на резко подорожавший бензин. Автомобилисты даже наклеивали стикеры "Спасибо Байдену" на бензоколонки. До начала выборов все говорило о том, что республиканцы одержат значительную победу", - отметил Есиев.

Политолог считает, что такой прогноз вряд ли ошибка всех экспертов, следивших за ходом предвыборных кампаний кандидатов.

"Причины нужно искать в другом. Дональд Трамп, например, заявил, что выборы были сфальсифицированы. Прямых доказательств этого пока нет, но есть ряд случаев, демонстрирующих, что во время выборов были допущены серьезные нарушения. Например, в некоторых штатах просто-напросто закончились бюллетени, и у людей не было возможность проголосовать", - приводит пример Есиев.

Эксперт обратил внимание на то, что еще одной громкой темой по итогам выборов в США стал подсчет голосов. Сейчас он ведется автоматически, а операторами такого подсчета являются несколько частных американских компаний. Итоги выборов побудили представителей республиканской партии оспорить этот процесс подсчета голосов и вернуть ручной подсчет, который может быть контролируем со стороны.

"В итоге выборы в США вновь продемонстрировали всему миру, что "лучшая демократия", о которой говорят Штаты и которую они стараются навязать другим странам, – миф. А когда дело доходит до реальных политических процессов, то становится очевидно – система далека от совершенства и не учитывает мнение большей части населения», - заключил политолог.