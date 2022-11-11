. Электронный чек - еще один способ обманывать людей

Эксперт рассказал, в чем кроется подвох электронных чеков. Сегодня у покупателей супермаркетов есть выбор — отказаться от чека или получить документ либо в печатном, либо в электронном виде. Многие из нас не берут «бумажки», и магазины используют это в своих корыстных целях. Как рассказал доцент базовой кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Щербаков, продавцы имеют возможность сегодня не печатать чек, если покупатель согласен получить его в электронном виде. Документ требуется прислать на почту или на номер телефона, например, в соответствующее приложение. Но проверить покупки таким способом будет сложнее. Поэтому кассиры иногда идут на обман. Они пробивают один товар несколько раз, или более дешевый выдают за более дорогой, например, морковь продают как манго. Безусловно, говорит специалист, следует проверять свои покупки и соответствие товара тем ценам, которые были указаны на прилавке. Даже если у вас электронный вариант чека, стоит выделить несколько минут, открыть приложение или почту и посмотреть, за что вы заплатили. И обязательно требовать перерасчет. Многие решают не связываться и не задерживать других людей в очереди, что в корне неправильно, отмечает Щербаков. В случае конфликта, или при отсутствии чека, доказать свою правоту, вы всегда сможете по видеокамерам или опираясь на показания людей, которые стояли рядом, согласно статье 493 ГК РФ, пишет «Прайм». Щербаков считает, что несоответствие цены в чеке и торговом зале — это самый настоящий обман покупателя. Обычно представители магазина объясняют недоразумение тем, что сотрудники якобы не успели ценники поменять. Но это проблемы магазина, и его клиентов они не должны волновать. Ранее юрист Иван Соловьев рассказал, как покупателей обманывают на кассах самообслуживания и заставляют платить не только за свои покупки, но и за чужие.