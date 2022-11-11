. Элизабет Херли назвала работу с Мэттью Перри в период его зависимости «кошмаром»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Элизабет Херли назвала работу с Мэттью Перри в период его зависимости «кошмаром»

Элизабет Херли назвала работу с Мэттью Перри в период его зависимости «кошмаром»

Элизабет Херли назвала работу с Мэттью Перри в период его зависимости «кошмаром»Элизабет Херли заявила, что съемки с Мэттью Перри в период его зависимости были «кошмаром»

57-летняя британская актриса и модель Элизабет Херли заявила, что съемки с 53-летним канадско-американским артистом Мэттью Перри в период его зависимости были «кошмаром». Об этом сообщает The Independent.

В 2002 году звезда вместе с Перри была задействована в комедии «Служа Саре», которая так и не вышла в прокат из-за алкогольной и наркотической зависимостей актера.

«У меня очень теплые воспоминания о нем. Честно говоря, работать с ним в то время было кошмаром. Это было тяжело, очевидно, ему приходилось нелегко, но он все еще был очень обаятельным и приятным человеком для работы. Мы видели, что он страдает», — поделилась артистка.

Ранее Мэттью Перри рассказал о реакции звезд «Друзей» на его мемуары.

В своем произведении актер упомянул, что несколько лет назад едва не скончался из-за разрыва толстой кишки. Артист заявил, что его проблемы со здоровьем начались из-за опиоидов. Четыре года назад он провел две недели в коме и пять месяцев в больнице. Врачи оценивали его шансы на выживание всего лишь в два процента.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Мурашко: Свыше 12 тыс. детей прошли медосмотры в новых регионах РФ
Мурашко: Свыше 12 тыс. детей прошли медосмотры в новых регионах РФ
В Game Pass сегодня выходит Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition
В Game Pass сегодня выходит Microsoft Flight Simulator 40th
Почему не стоит кушать перед аттракционами
Почему не стоит кушать перед аттракционами
Элизабет Херли назвала работу с Мэттью Перри в период его зависимости «кошмаром»
Элизабет Херли назвала работу с Мэттью Перри в период его зависимости
Какие святые, почитаемые 12 ноября 2022 года, могут помочь в исцелении болезней
Какие святые, почитаемые 12 ноября 2022 года, могут помочь в
ЕС призвал Украину к самостоятельному решению о прекращении огня
ЕС призвал Украину к самостоятельному решению о прекращении огня
Россиян стали чаще обманывать с помощью фейковых сайтов банков
Россиян стали чаще обманывать с помощью фейковых сайтов банков
Американские военные провели учения по ведению боев против России в Европе
Американские военные провели учения по ведению боев против России в
Песков отверг возможное видеообращение Путина на G20
Песков отверг возможное видеообращение Путина на G20
Сергей Лазарев заявил об отказе ехать на «Евровидение» в третий раз
Сергей Лазарев заявил об отказе ехать на «Евровидение» в третий раз
Период, насыщенный интересными событиями: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Период, насыщенный интересными событиями: гороскоп от Павла Глобы на
Российский водитель избил подростка за брошенный в автобус снежок
Российский водитель избил подростка за брошенный в автобус снежок

Топ на сегодня

Что можно делать в зеркальную дату 11.11.22 и какие дела являются важными
Что можно делать в зеркальную дату 11.11.22 и какие дела являются
Опенченко заплакала, увидев отношение Писаренко к сыну
Опенченко заплакала, увидев отношение Писаренко к сыну
Что нужно делать в зеркальную дату 11.11.2022, чтобы изменить жизнь к лучшему
Что нужно делать в зеркальную дату 11.11.2022, чтобы изменить жизнь к
Бывшую ведущую «Ревизорро» обвинили в присвоении чужих заслуг
Бывшую ведущую «Ревизорро» обвинили в присвоении чужих заслуг
Руководство решило дополнить Дом-2 яслями
Руководство решило дополнить Дом-2 яслями

Еще по теме

Мэттью Перри извинился за высказывания в адрес Киану Ривза
Мэттью Перри чуть не умер из-за передозировки и был в двухнедельной коме
Мэттью Перри едва не скончался из-за разрыва толстой кишки
Мэттью Перри расстался с молодой возлюбленной