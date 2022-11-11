. Эмин Агаларов открестился от предложения Алене Гавриловой

Певец Эмин Агаларов рассказал, откуда на руке модели красовалось кольцо с бриллиантом. В начале августа возлюбленная артиста Алена Гаврилова похвасталась кольцом с крупным бриллиантом в 10 карат. Пользователи Сети тут же посчитали, что столь шикарный подарок Алене преподнес Эмин Агаларов. По словам Эмина, Алена продемонстрировал украшения с целью рекламы. «Предложение не делал и к этому кольцу не имею никакого отношения. Кажется, там вообще была коллаборация с ювелирным брендом. А на день рождения я подарил ей колье. С подарками у нее все в порядке, за нее не переживайте», — подчеркнул 42-летний Агаларов в беседе с журналистами. Пока исполнитель не торопится в подробностях рассказывать о жизни с Гавриловой, которая родила ему дочь. «В последнее время много спекуляций ходило в СМИ, вместе мы — не вместе», — сетовал певец по этому поводу.Напомним, Алена Гаврилова и Эмин Агаларов сыграли свадьбу в июле 2018 года, но не стали законно оформлять брак. Артист признался, что из-за этих отношений у него возникали некоторые недопонимания с родными. «В нашем случае эта тема непростая, поскольку много сложностей и перипетий было связано с самой свадьбой, с отношением к этому событию некоторых членов моей семьи. Как будет дальше, сказать сейчас не могу, поскольку в этом вопросе важно мнение и чувства обоих. К официальному оформлению отношений я отношусь абсолютно спокойно. Скажем так, меня это не пугает», — рассказал он. Несмотря ни на что, Агаларов сегодня ощущает себя счастливым человеком. Таким артиста делают близкие и любимая работа. «Знаете, моя детская мечта была связана с музыкой. Я хотел обрести свою аудиторию, научиться выходить на сцену, радовать и удивлять публику. И наверное, эта мечта в какой-то мере сбылась. Я благодарен своей аудитории за то, что они полюбили мою музыку и добровольно покупают билеты на мои концерты, которые практически везде, кстати, проходят с аншлагом. Это большое счастье», — разоткровенничался Эмин с «Hello».