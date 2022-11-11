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Кабмин уточнил правила ведения реестра ОПК

Кабмин уточнил правила ведения реестра ОПК

Правительство уточнило порядок ведения сводного реестра организаций оборонно-промышленного комплекса. Такое постановление кабмина от 2 ноября 2022 года № 1972 вступает в силу 11 ноября.

Согласно документу, в реестр будут включать организации, которые участвуют в выполнении заданий государственного оборонного заказа или обеспечивают их выполнение. Также в перечень войдут компании, имеющие мобилизационное задание.

Реестр ОПК формирует Минпромторг России. Чтобы войти в перечень, организаций должна направить заявку и документы в Минпромторг. Сведения из реестра закрыты от публичного просмотра. Но органы исполнительной власти, или корпорации «Росатом» и «Роскосмос» могут получить конфиденциальную информацию по запросу. В списке ОПК находятся предприятия, производящие вооружение, спецтехнику, комплектующие, средства связи, а также занимающиеся научными и техническими разработками в оборонной сфере.


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По материалам: pnp.ru

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