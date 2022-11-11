. Кабмин уточнил правила ведения реестра ОПК

Правительство уточнило порядок ведения сводного реестра организаций оборонно-промышленного комплекса. Такое постановление кабмина от 2 ноября 2022 года № 1972 вступает в силу 11 ноября.

Согласно документу, в реестр будут включать организации, которые участвуют в выполнении заданий государственного оборонного заказа или обеспечивают их выполнение. Также в перечень войдут компании, имеющие мобилизационное задание.

Реестр ОПК формирует Минпромторг России. Чтобы войти в перечень, организаций должна направить заявку и документы в Минпромторг. Сведения из реестра закрыты от публичного просмотра. Но органы исполнительной власти, или корпорации «Росатом» и «Роскосмос» могут получить конфиденциальную информацию по запросу. В списке ОПК находятся предприятия, производящие вооружение, спецтехнику, комплектующие, средства связи, а также занимающиеся научными и техническими разработками в оборонной сфере.



