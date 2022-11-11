. Как при помощи народных средств очистить от жира кухонную вытяжку
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Как при помощи народных средств очистить от жира кухонную вытяжку

Как при помощи народных средств очистить от жира кухонную вытяжку

Как при помощи народных средств очистить от жира кухонную вытяжку

Кухонная вытяжка — исключительно полезная вещь, основная функция которой заключается в очистке воздуха на кухне. Ей легко удается справиться с дымом, паром, жиром и различными запахами, образуемыми при приготовлении пищи, но при этом она сама страдает от скопления жировых загрязнений. Поэтому вытяжку рекомендуется регулярно чистить.

Какие средства подходят для очистки кухонной вытяжки

В качестве универсальных средств для чистки кухонной вытяжки можно использовать специальные средства, которые продаются в хозяйственных магазинах. Но если вы не сторонник агрессивной химии, можно попробовать обойтись народными средствами и полезными советами по чистке этого оборудования.

Одно из самых эффективных средств, которое используется для чистки кухонной вытяжки — обычная столовая сода. Горячий содовый раствор используется для мытья решетки из расчета 0,5 пачки соды на 10 литров воды.


Можно пользоваться и обычным хозяйственным мылом, приготовив мыльный раствор из расчета половинка потертого на крупной терке хозяйственного мыла (72%) на 2,5 литра горячей воды.

Для очистки кухонной вытяжки от жировых загрязнений используют также 9%-ный уксус и обычный лимон.

Как правильно чистить вытяжку от жира

Периодическая чистка кухонной вытяжки заключается в очищении фильтрационной решетки, на которой скапливается вся грязь и жировые отложения. Для этой цели, решетку снимают и производят ее очистку при помощи одного из описанных выше средств.

Если используется содовый раствор, он делается в большой кастрюле, куда можно поместить решетку. Для этого кастрюлю ставят на плиту, наполняют десятью литрами воды, доводят до кипения, после чего в воду высыпают 0,5 пачки соды и хорошо размешивают.


Кастрюлю снимают с огня и погружают в нее решетку примерно на 20 минут. Если она не покрывается полностью раствором, то погружаем ее поочередно сначала одной стороной, потом другой.

Затем решетку вытаскиваем, кладем в ванну и начинаем тереть жир металлической щеткой. После выдерживания в содовом растворе он легко и полностью смывается. Решетку полоскаем и ставим на место.

Если используется мыльный раствор, принцип очистки тот же. При очистке уксусом или лимоном кипятить воду не надо, просто сначала протираем грязную решетку губкой, смоченной 9%-ным уксусом или кусочками лимона, выдерживаем 20 минут, очищаем при помощи металлической щетки и прополаскиваем.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

Последние новости

Пытавшуюся попасть с ножом во «Вкусно — и точка» блогершу задержали в Москве
Пытавшуюся попасть с ножом во «Вкусно — и точка» блогершу задержали в
2 игры из Game Pass номинированы на «Игру года» от Golden Joystick Awards в этом году
2 игры из Game Pass номинированы на «Игру года» от Golden Joystick
Финская тихоходка способна пережить путешествие через кишечник улитки
Финская тихоходка способна пережить путешествие через кишечник улитки
Плохие дни случаются (20 фото)
Плохие дни случаются (20 фото)
Внимательно следите за руками
Внимательно следите за руками
Как при помощи народных средств очистить от жира кухонную вытяжку
Как при помощи народных средств очистить от жира кухонную вытяжку
Российских хакеров обвинили в кибератаке на крупную австралийскую компанию
Российских хакеров обвинили в кибератаке на крупную австралийскую
Байден назвал условие завершения украинского конфликта
Байден назвал условие завершения украинского конфликта
Cенаторы захотели прописать в законе определение «традиционных ценностей»
Cенаторы захотели прописать в законе определение «традиционных
Финансист назвал странной ситуацию с курсом рубля
Финансист назвал странной ситуацию с курсом рубля
Микропузырьки альбумина помогут при фотодинамической терапии рака
Микропузырьки альбумина помогут при фотодинамической терапии рака
Поиск кадров для представителей малого и среднего бизнеса: как правильно проводить собеседование
Поиск кадров для представителей малого и среднего бизнеса: как

Топ на сегодня

Закажите дизайн-проект для своей квартиры
Закажите дизайн-проект для своей квартиры
Что можно делать в зеркальную дату 11.11.22 и какие дела являются важными
Что можно делать в зеркальную дату 11.11.22 и какие дела являются
Шопинг со скидками 11 ноября 2022 года на «Алиэкспресс» открывает возможность купить товар за копейки
Шопинг со скидками 11 ноября 2022 года на «Алиэкспресс» открывает
Опенченко заплакала, увидев отношение Писаренко к сыну
Опенченко заплакала, увидев отношение Писаренко к сыну
Что нужно делать в зеркальную дату 11.11.2022, чтобы изменить жизнь к лучшему
Что нужно делать в зеркальную дату 11.11.2022, чтобы изменить жизнь к

Еще по теме

Как выбрать вытяжку на кухню?
Зловоние из раковины: как избавиться от неприятного запаха из кухонной раковины и прочистить канализацию
Профессиональная чистка ковров на дому
Простые средства помогут избавиться от кухонного жира