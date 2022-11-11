. Как при помощи народных средств очистить от жира кухонную вытяжку

Кухонная вытяжка — исключительно полезная вещь, основная функция которой заключается в очистке воздуха на кухне. Ей легко удается справиться с дымом, паром, жиром и различными запахами, образуемыми при приготовлении пищи, но при этом она сама страдает от скопления жировых загрязнений. Поэтому вытяжку рекомендуется регулярно чистить.

Какие средства подходят для очистки кухонной вытяжки

В качестве универсальных средств для чистки кухонной вытяжки можно использовать специальные средства, которые продаются в хозяйственных магазинах. Но если вы не сторонник агрессивной химии, можно попробовать обойтись народными средствами и полезными советами по чистке этого оборудования.

Одно из самых эффективных средств, которое используется для чистки кухонной вытяжки — обычная столовая сода. Горячий содовый раствор используется для мытья решетки из расчета 0,5 пачки соды на 10 литров воды.





Можно пользоваться и обычным хозяйственным мылом, приготовив мыльный раствор из расчета половинка потертого на крупной терке хозяйственного мыла (72%) на 2,5 литра горячей воды.

Для очистки кухонной вытяжки от жировых загрязнений используют также 9%-ный уксус и обычный лимон.

Как правильно чистить вытяжку от жира

Периодическая чистка кухонной вытяжки заключается в очищении фильтрационной решетки, на которой скапливается вся грязь и жировые отложения. Для этой цели, решетку снимают и производят ее очистку при помощи одного из описанных выше средств.

Если используется содовый раствор, он делается в большой кастрюле, куда можно поместить решетку. Для этого кастрюлю ставят на плиту, наполняют десятью литрами воды, доводят до кипения, после чего в воду высыпают 0,5 пачки соды и хорошо размешивают.





Кастрюлю снимают с огня и погружают в нее решетку примерно на 20 минут. Если она не покрывается полностью раствором, то погружаем ее поочередно сначала одной стороной, потом другой.

Затем решетку вытаскиваем, кладем в ванну и начинаем тереть жир металлической щеткой. После выдерживания в содовом растворе он легко и полностью смывается. Решетку полоскаем и ставим на место.

Если используется мыльный раствор, принцип очистки тот же. При очистке уксусом или лимоном кипятить воду не надо, просто сначала протираем грязную решетку губкой, смоченной 9%-ным уксусом или кусочками лимона, выдерживаем 20 минут, очищаем при помощи металлической щетки и прополаскиваем.