. Как сохранить консервированные огурцы, если они помутнели, можно ли их есть

Заготовки на зиму консервированных или маринованных огурцов, ровными рядами стоящие в кладовой или погребе, всегда радуют глаз любой хозяйки. Но что делать, если в банках появился мутный осадок, а потом и крышки начали вздуваться и слетать с банок?

Почему мутнеют консервированные огурцы и можно ли их есть

Правильно проведенная консервация огурцов обеспечивает им длительное хранение — до двух лет. Но иногда, казалось бы, все необходимые условия соблюдены, а в банках с огурцами все равно появляется мутный осадок, и они начинают взрываться. Это самая неприятная ситуация для хозяек, которые, вероятно, что-то все-таки не учли при проведении консервации.





Консервированные огурцы могут плохо сохраняться в банках по нескольким причинам:

плохо вымытые и недостаточно стерильные банки или крышки;

некачественные, мягкие или местами подпорченные огурцы;

использование огурцов разных сортов в одной банке;

использование салатных сортов огурцов;

слишком плотное заполнение банок огурцами;

нарушение рецептуры консервации;

нарушение технологии консервирования;

некачественные банки, с трещинами и сколами на горлышке;

использование йодированной соли при консервации.

Как видим, причин помутнения консервированных огурцов достаточно много, и каждая из них может привести к тому, что труд хозяйки окажется напрасным.

Кроме того, имеют значение условия хранения уже готовых консервированных огурцов. Банки с заготовками должны находиться в прохладном месте, вдали от отопительных приборов и без доступа прямых солнечных лучей. Причиной помутнения консервированных огурцов может стать высокая или непостоянная температура окружающей среды.

Как спасти консервированные огурцы

Если в банках с консервированными огурцами появились признаки помутнения в течение трех дней после заготовки, можно попытаться их спасти просто путем повторного консервирования.

Для этого огурцы извлекают из банок, промывают под холодной проточной водой под краном, после этого прополаскивают в соленой воде из расчета 30 г соли на 1 л воды, и снова помещают в холодную воду примерно на 20 минут.





Одновременно сливают рассол из банок и кипятят его дважды по 15 минут. После этого моют банки и проводят их повторную стерилизацию, тщательно моют крышки.

Огурцы закладывают в подготовленные банки, заливают горячим рассолом и добавляют по одной чайной ложке уксуса на трехлитровую банку.

После того как закатанные огурцы остынут, их ставят на хранение в прохладное место.

В процессе остывания не забывайте о переворачивании закатанных банок вверх дном и укутывании в теплое полотенце — это снизит риск взрыва банки.

Что делать с огурцами, если банки начали взрываться

Если после консервации прошло достаточно много времени, а в банках с огурцами появились признаки помутнения, следует просто подождать. Иногда в течение нескольких дней рассол вновь становится прозрачным, и огурцы продолжают мариноваться.

Если спустя несколько дней банки начнут взрываться, их можно вскрыть и попробовать закатать вновь по предыдущему рецепту, несколько увеличив количество уксуса.





Есть другой способ сохранить консервированные огурцы. Для этого надо открыть все банки, вылить из них рассол, залить огурцы кипятком и оставить на 5 минут. После этого воду сливаем и готовим новый рассол, также увеличивая количество уксуса по сравнению с предыдущим.

Заливаем огурцы рассолом, выжидаем 5-10 минут, закатываем банки, переворачиваем на крышку и укутываем для остывания. После того как банки остынут, убираем консервацию в прохладное место.

И последнее важное дополнение — если банка взорвалась, выбрасывать огурцы необязательно, их можно использовать для приготовления рассольника или солянки.