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Как сохранить консервированные огурцы, если они помутнели, можно ли их есть

Как сохранить консервированные огурцы, если они помутнели, можно ли их есть

Заготовки на зиму консервированных или маринованных огурцов, ровными рядами стоящие в кладовой или погребе, всегда радуют глаз любой хозяйки. Но что делать, если в банках появился мутный осадок, а потом и крышки начали вздуваться и слетать с банок?

Почему мутнеют консервированные огурцы и можно ли их есть

Правильно проведенная консервация огурцов обеспечивает им длительное хранение — до двух лет. Но иногда, казалось бы, все необходимые условия соблюдены, а в банках с огурцами все равно появляется мутный осадок, и они начинают взрываться. Это самая неприятная ситуация для хозяек, которые, вероятно, что-то все-таки не учли при проведении консервации.


Консервированные огурцы могут плохо сохраняться в банках по нескольким причинам:

  • плохо вымытые и недостаточно стерильные банки или крышки;
  • некачественные, мягкие или местами подпорченные огурцы;
  • использование огурцов разных сортов в одной банке;
  • использование салатных сортов огурцов;
  • слишком плотное заполнение банок огурцами;
  • нарушение рецептуры консервации;
  • нарушение технологии консервирования;
  • некачественные банки, с трещинами и сколами на горлышке;
  • использование йодированной соли при консервации.

Как видим, причин помутнения консервированных огурцов достаточно много, и каждая из них может привести к тому, что труд хозяйки окажется напрасным.

Кроме того, имеют значение условия хранения уже готовых консервированных огурцов. Банки с заготовками должны находиться в прохладном месте, вдали от отопительных приборов и без доступа прямых солнечных лучей. Причиной помутнения консервированных огурцов может стать высокая или непостоянная температура окружающей среды.

Как спасти консервированные огурцы

Если в банках с консервированными огурцами появились признаки помутнения в течение трех дней после заготовки, можно попытаться их спасти просто путем повторного консервирования.

Для этого огурцы извлекают из банок, промывают под холодной проточной водой под краном, после этого прополаскивают в соленой воде из расчета 30 г соли на 1 л воды, и снова помещают в холодную воду примерно на 20 минут.


Одновременно сливают рассол из банок и кипятят его дважды по 15 минут. После этого моют банки и проводят их повторную стерилизацию, тщательно моют крышки.

Огурцы закладывают в подготовленные банки, заливают горячим рассолом и добавляют по одной чайной ложке уксуса на трехлитровую банку.

После того как закатанные огурцы остынут, их ставят на хранение в прохладное место.

В процессе остывания не забывайте о переворачивании закатанных банок вверх дном и укутывании в теплое полотенце — это снизит риск взрыва банки.

Что делать с огурцами, если банки начали взрываться

Если после консервации прошло достаточно много времени, а в банках с огурцами появились признаки помутнения, следует просто подождать. Иногда в течение нескольких дней рассол вновь становится прозрачным, и огурцы продолжают мариноваться.

Если спустя несколько дней банки начнут взрываться, их можно вскрыть и попробовать закатать вновь по предыдущему рецепту, несколько увеличив количество уксуса.


Есть другой способ сохранить консервированные огурцы. Для этого надо открыть все банки, вылить из них рассол, залить огурцы кипятком и оставить на 5 минут. После этого воду сливаем и готовим новый рассол, также увеличивая количество уксуса по сравнению с предыдущим.

Заливаем огурцы рассолом, выжидаем 5-10 минут, закатываем банки, переворачиваем на крышку и укутываем для остывания. После того как банки остынут, убираем консервацию в прохладное место.

И последнее важное дополнение — если банка взорвалась, выбрасывать огурцы необязательно, их можно использовать для приготовления рассольника или солянки.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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