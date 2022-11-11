. Как ужиться под одной крышей с Раком: 5 советов астрологов

Вадим Карасев

Раки — типичные семьянины. Они созданы для серьезных отношений, но с ними может быть крайне непросто. Советы астрологов помогут вам преодолеть любые преграды в совместной жизни с представителями данного Знака.

У Раков непростой характер, с которым придется считаться. Это можно считать некой платой за их верность и преданность. Большим плюсом этих людей является прозрачность и предсказуемость. Если они влюблены в вас, то вы обязательно это поймете. Гадать на взаимность с ними вам точно не придется.

Позвольте Раку повышать голос

Эти люди не умеют держать себя в руках, поэтому могут ругаться и проявлять негатив, однако, у них нет желания как-то обидеть или оскорбить близкого человека. Если Рак ругается, значит нужно дать ему возможность выпустить пар. Он сам успокоится и через некоторое время станет обычным — добрым и ласковым, словно ничего и не было. Не нужно поддерживать ругань и агрессию. Просто не обращайте внимания — так будет лучше для всех.

Не ждите слов благодарности

Раки не умеют говорить спасибо. Вместо этого они делают что-то хорошее для тех, кто заботится о них. За них говорят их поступки и действия. Ни в коем случае не корите их за то, что они не говорят таких слов. Так вы точно от них не добьетесь ничего хорошего. Просто помогайте им и делайте для них нечто приятное. Они обязательно отплатят вам тем же, но чуть позднее.

Не заставляйте их делать что-то по дому

Во-первых, они ненавидят, когда их заставляют что-то делать. Если им захочется, они сами возьмутся за швабру. Во-вторых, этих людей сложно назвать чистоплотными. Раки ненавидят уборку и часто захламляют свое личное и общее пространство. Единственный выход — молча самостоятельно убираться и не пытаться делать Ракам замечаний, не заставлять их что-то делать тоже. Вы просто нарветесь на грубость или услышите молчание.

Не докапывайтесь до правды

Раки — весьма скрытные личности. Им не хочется рассказывать о своих мечтах и переживаниях второй половинке. Это нужно просто принять и не пытаться исправить. Да, это не особо приятно, ведь любовь — это отношения с максимальным уровнем доверия и близости. С другой стороны, Раков это не особо волнует. Если они и захотят с вами обсудить что-то важное, то обязательно проявят сами инициативу, когда решатся открыться.

Доверяйте Раку

Доверяйте всецело и без каких-либо «но» или «если». Рак точно вам доверяет. если решился жить под одной крышей, поэтому совершенно точно ждет того же и от вас. Как только такой человек поймет, что вы ему не доверяете, он может очень сильно от вас отдалиться. Само собой, для развития отношений это ничем хорошим не обернется.