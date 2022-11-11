. Как выглядели аналогичные сказочные персонажи в мультфильмах Диснея и в советской мультипликации

Бывает так, что одни и те же сюжеты ложатся в основу разных художественных произведений. Особенно если мы говорим о мультфильмах и кино, снятых по сказкам, которые стали признанной классикой. Мы решили сравнить, как в выглядят аналогичные герои в Диснее и в советской мультипликации. Будет интересно! А мы начнём со сказки про Золушку.

Золушка

Walt Disney Studios / «Союзмультфильм»

Несмотря на разную рисовку, Золушки довольно похожи. Диснеевский мультфильм вышел в 1949 году, а советский — в 1979-м. Так что зарубежная Золушка старше на целых 30 лет.

Фея-крёстная

Walt Disney Studios / «Союзмультфильм»

Если главные героини вышли достаточно похожими, феи в мультфильмах совсем разные. У Диснея получилась добрая и уютная тётушка, «Союзмультфильм» же создал образ тонкой и хрупкой волшебницы. Перейдём к следующим героям этой сказки.

Прекрасный Принц

Мачеха и сёстры

Walt Disney Studios / «Союзмультфильм»Walt Disney Studios / «Союзмультфильм»

Согласитесь, тут тоже есть сходство, хотя у диснеевского принца волосы гораздо короче, а в советском варианте мачеха стала более пышной, а сёстры более непохожими.

А теперь перейдём к «Русалочке»!

Ариэль и Русалочка

Walt Disney Studios / «Союзмультфильм»

Здесь ситуация обратна «Золушке»: советский мультфильм появился в 1968 году, а диснеевский в 1989-м. Героини получились совсем разными и внешне, и по характеру: советская Русалочка более меланхоличная и задумчивая, в то время как Ариэль отличается задорным нравом.

Принц, спасённый Русалочкой

Walt Disney Studios / «Союзмультфильм»

У диснеевского принца, как и у Ариэль, появилось имя, и зовут его Эрик.

Урсула и Морская ведьма

Walt Disney Studios / «Союзмультфильм»

В диснеевском мультфильме Урсула предстанет ещё в одном образе девушки Ванессы — соперницы Русалочки. В советском мультфильме девушка, нашедшая бедного утопающего и ставшая его невестой, никак с морской ведьмой связана не была. И вообще она была довольно милой.

Ванесса и невеста Принца

Свадьба

Walt Disney Studios / «Союзмультфильм»Walt Disney Studios / «Союзмультфильм»

Хотелось бы, конечно, сравнить не только свадьбу принца с Ванессой, но и с Русалочкой, но… Все мы знаем, что у этой сказки хэппи-энд только в Диснее. «Союзмультфильм» последовал за оригиналом Ганса Христиана Андерсена и превратил Русалочку в пену морскую. На этой грустной ноте предлагаем сменить декорации и перейти к следующему мультфильму.

Пиноккио и Буратино

Walt Disney Studios / «Союзмультфильм»

Два носатых деревянных парня так похожи, и неудивительно, ведь «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого — это литературная обработка сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Диснеевский мультфильм появился в 1940 году, советский — в 1959-м.

Сверчок

Walt Disney Studios / «Союзмультфильм»

А ещё в истории про Пиноккио есть Синяя Фея (или Голубая Фея в некоторых переводах). Можем ли мы сравнить её с нашей Мальвиной? А кто нам запретит!

Голубая Фея и Мальвина

Walt Disney Studios / «Союзмультфильм»

Ну, и напоследок сравним героев ещё одного мультфильма:

Три поросёнка

Walt Disney Studios / ТО «Экран»

«Три поросёнка» от Диснея появились в 1933 году. Кстати, обратите внимание на пасхалку: картину на стене с подписью «Отец». Советский кукольный мультфильм вышел в 1974 году.

Серый волк

Walt Disney Studios / ТО «Экран»

Вы помните, как звали поросят? Правильно, Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф. Но только не в советской версии. Мультфильм от ТО «Экран» назывался «Бим, Бам, Бом и волк». Внезапно.

На этом мы пока остановимся, но обязательно продолжим! А пока пишите, какие герои и в чьём исполнении вам понравились больше. Если же вы хотите больше сравнений, загляните в этот пост, там мы рассматривали одинаковых персонажей диснеевских мультфильмов и франшизы о Шреке.