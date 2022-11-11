. Как выглядели аналогичные сказочные персонажи в мультфильмах Диснея и в советской мультипликации
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Как выглядели аналогичные сказочные персонажи в мультфильмах Диснея и в советской мультипликации

Как выглядели аналогичные сказочные персонажи в мультфильмах Диснея и в советской мультипликации

Как выглядели аналогичные сказочные персонажи в мультфильмах Диснея и в советской мультипликации

Бывает так, что одни и те же сюжеты ложатся в основу разных художественных произведений. Особенно если мы говорим о мультфильмах и кино, снятых по сказкам, которые стали признанной классикой. Мы решили сравнить, как в выглядят аналогичные герои в Диснее и в советской мультипликации. Будет интересно! А мы начнём со сказки про Золушку.

Золушка


Walt Disney Studios / «Союзмультфильм»

Несмотря на разную рисовку, Золушки довольно похожи. Диснеевский мультфильм вышел в 1949 году, а советский — в 1979-м. Так что зарубежная Золушка старше на целых 30 лет.

Фея-крёстная

Walt Disney Studios / «Союзмультфильм»

Если главные героини вышли достаточно похожими, феи в мультфильмах совсем разные. У Диснея получилась добрая и уютная тётушка, «Союзмультфильм» же создал образ тонкой и хрупкой волшебницы. Перейдём к следующим героям этой сказки.

Прекрасный Принц

Walt Disney Studios / «Союзмультфильм»

Мачеха и сёстры

Walt Disney Studios / «Союзмультфильм»

Согласитесь, тут тоже есть сходство, хотя у диснеевского принца волосы гораздо короче, а в советском варианте мачеха стала более пышной, а сёстры более непохожими.

А теперь перейдём к «Русалочке»!

Ариэль и Русалочка


Walt Disney Studios / «Союзмультфильм»

Здесь ситуация обратна «Золушке»: советский мультфильм появился в 1968 году, а диснеевский в 1989-м. Героини получились совсем разными и внешне, и по характеру: советская Русалочка более меланхоличная и задумчивая, в то время как Ариэль отличается задорным нравом.

Принц, спасённый Русалочкой

Walt Disney Studios / «Союзмультфильм»

У диснеевского принца, как и у Ариэль, появилось имя, и зовут его Эрик.

Урсула и Морская ведьма

Walt Disney Studios / «Союзмультфильм»

В диснеевском мультфильме Урсула предстанет ещё в одном образе девушки Ванессы — соперницы Русалочки. В советском мультфильме девушка, нашедшая бедного утопающего и ставшая его невестой, никак с морской ведьмой связана не была. И вообще она была довольно милой.

Ванесса и невеста Принца

Walt Disney Studios / «Союзмультфильм»

Свадьба

Walt Disney Studios / «Союзмультфильм»

Хотелось бы, конечно, сравнить не только свадьбу принца с Ванессой, но и с Русалочкой, но… Все мы знаем, что у этой сказки хэппи-энд только в Диснее. «Союзмультфильм» последовал за оригиналом Ганса Христиана Андерсена и превратил Русалочку в пену морскую. На этой грустной ноте предлагаем сменить декорации и перейти к следующему мультфильму.

Пиноккио и Буратино

Walt Disney Studios / «Союзмультфильм»

Два носатых деревянных парня так похожи, и неудивительно, ведь «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого — это литературная обработка сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Диснеевский мультфильм появился в 1940 году, советский — в 1959-м.

Сверчок

Walt Disney Studios / «Союзмультфильм»

А ещё в истории про Пиноккио есть Синяя Фея (или Голубая Фея в некоторых переводах). Можем ли мы сравнить её с нашей Мальвиной? А кто нам запретит!

Голубая Фея и Мальвина

Walt Disney Studios / «Союзмультфильм»

Ну, и напоследок сравним героев ещё одного мультфильма:

Три поросёнка

Walt Disney Studios / ТО «Экран»

«Три поросёнка» от Диснея появились в 1933 году. Кстати, обратите внимание на пасхалку: картину на стене с подписью «Отец». Советский кукольный мультфильм вышел в 1974 году.

Серый волк

Walt Disney Studios / ТО «Экран»

Вы помните, как звали поросят? Правильно, Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф. Но только не в советской версии. Мультфильм от ТО «Экран» назывался «Бим, Бам, Бом и волк». Внезапно.

На этом мы пока остановимся, но обязательно продолжим! А пока пишите, какие герои и в чьём исполнении вам понравились больше. Если же вы хотите больше сравнений, загляните в этот пост, там мы рассматривали одинаковых персонажей диснеевских мультфильмов и франшизы о Шреке.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Россиян стали чаще обманывать с помощью фейковых сайтов банков
Россиян стали чаще обманывать с помощью фейковых сайтов банков
Американские военные провели учения по ведению боев против России в Европе
Американские военные провели учения по ведению боев против России в
Песков отверг возможное видеообращение Путина на G20
Песков отверг возможное видеообращение Путина на G20
Сергей Лазарев заявил об отказе ехать на «Евровидение» в третий раз
Сергей Лазарев заявил об отказе ехать на «Евровидение» в третий раз
Период, насыщенный интересными событиями: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года
Период, насыщенный интересными событиями: гороскоп от Павла Глобы на
Российский водитель избил подростка за брошенный в автобус снежок
Российский водитель избил подростка за брошенный в автобус снежок
Пытавшуюся попасть с ножом во «Вкусно — и точка» блогершу задержали в Москве
Пытавшуюся попасть с ножом во «Вкусно — и точка» блогершу задержали в
2 игры из Game Pass номинированы на «Игру года» от Golden Joystick Awards в этом году
2 игры из Game Pass номинированы на «Игру года» от Golden Joystick
Финская тихоходка способна пережить путешествие через кишечник улитки
Финская тихоходка способна пережить путешествие через кишечник улитки
Плохие дни случаются (20 фото)
Плохие дни случаются (20 фото)
Внимательно следите за руками
Внимательно следите за руками
Как при помощи народных средств очистить от жира кухонную вытяжку
Как при помощи народных средств очистить от жира кухонную вытяжку

Топ на сегодня

Закажите дизайн-проект для своей квартиры
Закажите дизайн-проект для своей квартиры
Что можно делать в зеркальную дату 11.11.22 и какие дела являются важными
Что можно делать в зеркальную дату 11.11.22 и какие дела являются
Опенченко заплакала, увидев отношение Писаренко к сыну
Опенченко заплакала, увидев отношение Писаренко к сыну
Что нужно делать в зеркальную дату 11.11.2022, чтобы изменить жизнь к лучшему
Что нужно делать в зеркальную дату 11.11.2022, чтобы изменить жизнь к
Forbes возобновил переговоры о продаже бизнеса
Forbes возобновил переговоры о продаже бизнеса

Еще по теме

В сети опубликовали постеры к фильму "Мулан"
Экс-глава The Walt Disney Company Рон Миллер умер в возрасте 85 лет
Создатель олененка Бэмби прожил 106 лет
Ушел из жизни создатель олененка Бэмби