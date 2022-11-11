. Какие святые, почитаемые 12 ноября 2022 года, могут помочь в исцелении болезней

В церквях 12 ноября почитаются святые, которые прожили трудную жизнь, а некоторые пережили мученическую смерть ради христианской веры. Такими являются святой Зиновий и его сестра Зиновия, апостолы от 70-ти Тертий, Марк, Иуста и Артем, а также другие благочестивые люди. Празднуется обретение Озерянской иконы Божией Матери, которая дает чудодейственное исцеление.

Почитают священномученика Зиновия, епископа Егейского, и его сестру Зиновию





Выросли Зиновий и Зиновия в семье верующих людей, поэтому и сами такими стали, когда стали взрослыми. Им чуждо было смотреть, как люди поклоняются деньгам. Свое имущество они раздали бедным и распространяли веру во Христа. За свои деяния они еще при жизни получили дар исцеления от болезней.

Жили брат и сестра в III столетии, когда большинство людей поклонялось идолам. Им пришлось столкнуться с гонением Диоклетиана. Зиновий был арестован, и перед ним поставили выбор – или он приносит жертву идолам, или его казнят. Зиновий ответил, что жизнь на земле – это временный период до смерти, потому что находится без Христа. А смерть ему дарует вечную жизнь с Господом.

Зиновия предали пыткам, а его сестра не смогла просто так наблюдать, и решила поддержать брата молитвами. Показав свою веру, она также была подвергнута мучениям. После всех издевательств мученики остались живы, и только тогда им отрубили головы.

Почитание Апостолов от 70-ти Тертия, Марка, Иуста, Артема и священномученика Маркиана, епископа Сиракузского





Каждый из этих святых прожил трудную жизнь, которую они посвятили Иисусу Христу. Кто-то служил в высших священнических чинах, а кто-то просто пытался обратить язычников в христианскую веру. Поэтому такие люди причислены к святым и занесены в церковный календарь.

Святой Тертий служил в звании епископа, он был вторым на этом посту. Но в такой должности долго люди не жили, потому что язычники их преследовали и подвергали мучениям.





Был епископом и святой Марк, который являлся племянником апостола Варнавы. В доме его матери часто укрывались ученики Христа, которые преследовались язычниками.

Святой Иуст назывался Варсавой, он был сыном Иосифа, и его избрали на место Иуды. Служил епископом, и перенес мученическую смерть. Святой Артем также был назначен епископом в городе Листре, но его жизнь протекала мирно на услужение Христу, умер он спокойно своей смертью.

Священник Маркиан был епископом Сиракузским и в свое время являлся учеником святого апостола Петра. Его послали в Сицилию для распространения христианской веры. Он проживал в пещере возле города Сиракузы, где вел свою деятельность. Жизнь Маркиана оказалась недолгой, потому что иудеи его убили, предав изначально мучениям.

Празднование Озерянской иконы Божией Матери





События происходили в XVI веке, когда простой крестьянин косил траву, и в очередной мах косой разрубил икону, которую не заметил. Это был образ Божией Матери, которую позже назвали Озерянской, из-за места ее обретения.

Когда человек понял, какой грех по незнанию совершил, он поднял икону и отнес домой. Поставил ее в красном углу и запалил лампаду. Утром он увидел, что произошло чудо, потому что икона стала целой.

Позже икону перенесли в Куряжский монастырь, а когда он закрылся, то была в Покровской церкви в Харькове. В XIX столетии монастырь отстроили заново, и икону вернули в обитель по просьбе братии. Много людей приходили поклониться святому образу. Потом стали замечать, что некоторые страждущие, по искренним своим молитвам, получили от нее исцеления.





Икона Божией Матери имела дорогое украшение из червонного золота и дорогой ризы. Когда начали проводить политику борьбы с церковью, икона потерялась. Но сохранился список с нее, который, по заверениям священнослужителей, имеет такую же силу, как и подлинник.