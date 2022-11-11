. Катар обвинили в эксплуатации северокорейских рабочих при подготовке к ЧМ

Вадим Карасев

FP: Катар эксплуатировал северокорейских рабочих при подготовке к чемпионату мира

Власти Катара эксплуатировали северокорейских рабочих во время строительства стадионов и другой инфраструктуры для проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает Foreign Policy (FP).

Авторы материала утверждают, что за фасадами новых отелей и ультрасовременных стадионов, на которых уже в этом месяце окажутся футбольные фанаты, «скрывается уродливая реальность»: плачевные условия жизни строивших их рабочих и алчность катарских властей, которые были рады воспользоваться дешевой и послушной рабочей силой для подготовки к ЧМ. «Для северокорейского режима эти рабочие были удобным способом обойти международные санкции и заработать твердую валюту, в частности, для финансирования бурно развивающихся ядерной и ракетной программ», — говорится в статье. Отмечается, что до 90 процентов зарплаты северокорейских рабочих уходит в казну государства.

Издание также обвинило администрацию президента США Джо Байдена в недостаточных усилиях по борьбе с эксплуатацией северокорейских рабочих. По словам авторов статьи, США совместно с Южной Кореей должны заставить Пхеньян соблюдать международное законодательство по защите прав рабочих и убедить северокорейские власти в том, что долгосрочные экономические перспективы страны зависят от защиты трудовых прав и прав человека. Важным шагом, по мнению издания, стало бы вступление Северной Кореи в Международную организацию труда. «Пока США бездействуют, злоупотребления в отношении северокорейцев будут расти так же уверенно, как и военный арсенал Ким [Чен Ына]», — подчеркивается в статье.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Ранее The Guardian сообщал, что за время подготовки к мероприятию в Катаре скончались более 6,5 тысячи мигрантов. В 2019 году причиной многих смертей стала сильная жара в Катаре. При этом на протяжении последних десяти лет власти страны заявляли, что большинство рабочих умерли по естественным причинам.