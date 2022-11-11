. Компьютер предсказал конец человечества
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Компьютер предсказал конец человечества

Компьютер предсказал конец человечества
Суперкомпьютер сделал предсказание, когда человечество изменится.   Человечество снова в опасности. Спустя всего 30 лет, наша жизнь в том виде, в котором мы ее знаем, перестанет существовать. Такой прогноз дал суперкомпьютер, который специализируется на изучении закономерностей развития нашей цивилизации. Машина существует с 1973 года. В ее недрах заложены сложные алгоритмы, позволяющие учесть множество всевозможных факторов, влияющих на нашу жизнь. В расчет берутся: уровень рождаемости, доступность природных ресурсов, загрязнение воздуха, воды и почвы, — и на этой основе делаются прогнозы. Последний звучит страшно и жутко: загрязнение планеты станет настолько серьезным, что люди не смогут выжить. Численность населения сократиться до уровня ниже начала 20-го века. «На данном этапе, примерно с 2040 по 2050 годы, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, прекратит свое существование», — говорится в предсказании. Суперкомпьютер также предупредил, что сейчас никакие действия людей особой роли не играют. Если удастся снизить рождаемость и пересадить большинство людей на более экологичные электрокары, это ровным счетом ничего не изменит. Как сообщает Daily Star, мрачные прогнозы имеют все шансы сбыться. Не только суперкомпьютер уверен в скорой гибели человечества. Британский королевский астроном Мартин Рис утверждает, что у нашей цивилизации действительно мало шансов. Окружающая среда становится слишком токсичной, а люди полностью зависят от технологий и не готовы от них отказаться. Все это сильно снижает вероятность на дальнейшую счастливую жизнь. Однако Рис все же считает, что мы сможем справиться. И если это удастся, человечество будет жить очень долго. Ранее таролог Аида Мартиросян предсказала нашей стране сильные потрясения, которые случатся в течение зимы. Гадалка не смогла определить, что конкретно случится, но эти события станут переломным моментом для конфликта, в котором находится Россия.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

Последние новости

В России предложили рассылать повестки по уголовным делам через «Госуслуги»
В России предложили рассылать повестки по уголовным делам через
Как ужиться под одной крышей с Раком: 5 советов астрологов
Как ужиться под одной крышей с Раком: 5 советов астрологов
На страже дома: почему важно защищать оберегами дверной проем
На страже дома: почему важно защищать оберегами дверной проем
Мария Шукшина считает, что Галкин и Пугачева совершили большую ошибку, уехав из России
Мария Шукшина считает, что Галкин и Пугачева совершили большую
Сергей Полунин лишился концертов и денег из-за поддержки спецоперации в России
Сергей Полунин лишился концертов и денег из-за поддержки спецоперации
Супруга Дмитрия Диброва решилась на пластику груди и показала, что получилось
Супруга Дмитрия Диброва решилась на пластику груди и показала, что
Похоже, в разработке уже находится продолжение A Plague Tale: Requiem
Похоже, в разработке уже находится продолжение A Plague Tale: Requiem
Именинника Михаила Ефремова поздравил Гарик Сукачев и его подписчики
Именинника Михаила Ефремова поздравил Гарик Сукачев и его подписчики
Наталья Штурм тратит миллионы на свою красоту
Наталья Штурм тратит миллионы на свою красоту
Анастасия Мельникова, невзирая на проблемы со здоровьем, появилась на шоу у Малахова
Анастасия Мельникова, невзирая на проблемы со здоровьем, появилась на
Любимец миллионов девушек бросил Камилу Валиеву
Любимец миллионов девушек бросил Камилу Валиеву
Ксения Собчак рассказала о неправильном сыне
Ксения Собчак рассказала о неправильном сыне

Топ на сегодня

"Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему вернулась к Бену Аффлеку после 20 лет разлуки
"Написал бывшей": Дженнифер Лопес рассказала, почему
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
ЕС увеличил закупки СПГ для замещения газа из России
Пенсионеры восемь лет держали внучку взаперти
Пенсионеры восемь лет держали внучку взаперти
По меньшей мере 10 иностранцев погибли в пожаре на Мальдивах
По меньшей мере 10 иностранцев погибли в пожаре на Мальдивах
Шутки и мемы от "мамкиных" инвесторов (14 фото)
Шутки и мемы от "мамкиных" инвесторов (14 фото)

Еще по теме

Суперкомпьютер World One спрогнозировал гибель человечества к 2050 году
Суперкомпьютер за 1 миллиард подарят Росгидромету
Ученые определили время существования человечества
Суперкомпьютер из МГУ опустился на 41 место в рейтинге самых мощных