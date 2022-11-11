. Компьютер предсказал конец человечества

Суперкомпьютер сделал предсказание, когда человечество изменится. Человечество снова в опасности. Спустя всего 30 лет, наша жизнь в том виде, в котором мы ее знаем, перестанет существовать. Такой прогноз дал суперкомпьютер, который специализируется на изучении закономерностей развития нашей цивилизации. Машина существует с 1973 года. В ее недрах заложены сложные алгоритмы, позволяющие учесть множество всевозможных факторов, влияющих на нашу жизнь. В расчет берутся: уровень рождаемости, доступность природных ресурсов, загрязнение воздуха, воды и почвы, — и на этой основе делаются прогнозы. Последний звучит страшно и жутко: загрязнение планеты станет настолько серьезным, что люди не смогут выжить. Численность населения сократиться до уровня ниже начала 20-го века. «На данном этапе, примерно с 2040 по 2050 годы, цивилизованная жизнь, какой мы ее знаем на этой планете, прекратит свое существование», — говорится в предсказании. Суперкомпьютер также предупредил, что сейчас никакие действия людей особой роли не играют. Если удастся снизить рождаемость и пересадить большинство людей на более экологичные электрокары, это ровным счетом ничего не изменит. Как сообщает Daily Star, мрачные прогнозы имеют все шансы сбыться. Не только суперкомпьютер уверен в скорой гибели человечества. Британский королевский астроном Мартин Рис утверждает, что у нашей цивилизации действительно мало шансов. Окружающая среда становится слишком токсичной, а люди полностью зависят от технологий и не готовы от них отказаться. Все это сильно снижает вероятность на дальнейшую счастливую жизнь. Однако Рис все же считает, что мы сможем справиться. И если это удастся, человечество будет жить очень долго. Ранее таролог Аида Мартиросян предсказала нашей стране сильные потрясения, которые случатся в течение зимы. Гадалка не смогла определить, что конкретно случится, но эти события станут переломным моментом для конфликта, в котором находится Россия.