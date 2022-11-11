. Кристине Асмус посоветовали вернуться к Гарику Харламову

Скандальный блогер высказалась о личной жизни Кристины Асмус. О личной жизни звезд высказалась Лена Миро. Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись около двух лет назад, однако общественность до сих пор с интересом обсуждает их личную жизнь. По мнению Лены Миро, сейчас, когда юморист ушел из Comedy Club, актрисе самое время попытаться вернуть его.«Старый муж тут оказался на пенсии и счастлив. А у Асмус вообще все как-то не очень. Не пора ли возвращать семью, Кристина? Побузили друг на друга и хватит! Он так будет орать от счастья, что ты вернулась, что может сорвать свой баритон на фальцет», — высказалась блогерша. Напомним, Харламов и Асмус не раскрыли причину развода. Позже артистка призналась, что расставание было ее инициативой. По словам Кристины, Гарик долгое время обижался на нее. Однако паре пришлось общаться ради общей дочки Анастасии.