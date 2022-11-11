Кристине Асмус посоветовали вернуться к Гарику Харламову
Сегодня, 01:10
Скандальный блогер высказалась о личной жизни Кристины Асмус. О личной жизни звезд высказалась Лена Миро. Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись около двух лет назад, однако общественность до сих пор с интересом обсуждает их личную жизнь. По мнению Лены Миро, сейчас, когда юморист ушел из Comedy Club, актрисе самое время попытаться вернуть его.
«Старый муж тут оказался на пенсии и счастлив. А у Асмус вообще все как-то не очень. Не пора ли возвращать семью, Кристина? Побузили друг на друга и хватит! Он так будет орать от счастья, что ты вернулась, что может сорвать свой баритон на фальцет», — высказалась блогерша. Напомним, Харламов и Асмус не раскрыли причину развода. Позже артистка призналась, что расставание было ее инициативой. По словам Кристины, Гарик долгое время обижался на нее. Однако паре пришлось общаться ради общей дочки Анастасии.
По материалам: z-aya