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Кристине Асмус посоветовали вернуться к Гарику Харламову

Кристине Асмус посоветовали вернуться к Гарику Харламову
Скандальный блогер высказалась о личной жизни Кристины Асмус. О личной жизни звезд высказалась Лена Миро. Гарик Харламов и Кристина Асмус развелись около двух лет назад, однако общественность до сих пор с интересом обсуждает их личную жизнь. По мнению Лены Миро, сейчас, когда юморист ушел из Comedy Club, актрисе самое время попытаться вернуть его.
«Старый муж тут оказался на пенсии и счастлив. А у Асмус вообще все как-то не очень. Не пора ли возвращать семью, Кристина? Побузили друг на друга и хватит! Он так будет орать от счастья, что ты вернулась, что может сорвать свой баритон на фальцет», — высказалась блогерша. Напомним, Харламов и Асмус не раскрыли причину развода. Позже артистка призналась, что расставание было ее инициативой. По словам Кристины, Гарик долгое время обижался на нее. Однако паре пришлось общаться ради общей дочки Анастасии.
# Шоу-бизнес Асмус Кристина
По материалам: z-aya

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