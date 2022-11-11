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Ксения Собчак раскрыла, кого ненавидит Богомолов

Ксения Собчак раскрыла, кого ненавидит Богомолов
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, кем не хочет видеть сына в будущем и заодно высказалась о муже. Ксения Собчак уже задумалась над тем, какую профессию выбрать для своего сына Платона. Телеведущая призналась, что не хочет отдавать наследника в шоу-бизнес. «Мне бы не хотелось, чтобы сын становился артистом, потому что это профессия развращающая мужчину, которая делает его капризным. Мало кто это выдерживает», — поделилась Ксения.
При этом теледива подчеркнула, что не будет давить на сына и поддержит его выбор профессии. Как относится к решению Собчак папа Платона (Максим Виторган) неизвестно, а вот нынешний супруг звезды (Константин Богомолов) его поддерживает. «Константин, кстати, разделяет мои взгляды. Он ненавидит актеров, поэтому стал режиссером и иногда играет», — высказалась журналистка в YouTube-шоу «Папа, закрой дверь!»*. *YouTube-шоу «Папа, закрой дверь!» внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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