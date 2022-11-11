. Ксения Собчак рассказала о неправильном сыне

Ведущая и журналистка Ксения Собчак заявила, что муж ненавидит актеров и рассказала о воспитании сына. Светская львица мечтает, чтобы сын выбрал серьезную профессию и не стал актером, как папа. Неизвестно, что Максим Виторган (отец Платона) думает по этому поводу, но второй муж журналистки Константин Богомолов полностью с ней солидарен. Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации YouTube-шоу «Папа, закрой дверь!», выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Ксения Собчак во всем прислушивается к шестилетнему сыну, но пока, конечно же, решает все за него. Когда придет время определяться Платону с профессией, журналистка выскажет свое мнение, но давить на наследника не станет.«Буду вбрасывать свои идеи, но очень осторожно. В итоге все равно доверюсь его выбору, даже если он будет неправильный. Мне бы не хотелось, чтобы сын становился артистом, потому что это профессия развращающая мужчину, которая делает его капризным. Мало кто это выдерживает… При этом мой муж — режиссер, а бывший актер. Константин Богомолов, кстати, разделяет мои взгляды, он ненавидит актеров, поэтому стал режиссером и иногда играет», — с улыбкой сказала 41-летняя телезвезда в YouTube-шоу «Папа, закрой дверь!» «Страх про собственные нереализованные вещи. Я свою дорогу считала ненадежной, шаткой, поэтому мне нравились профессии, где есть четкая специальность — например, стоматолог, архитектор. А актер… сегодня сыграл, завтра не сыграл», — заключила блондинка.