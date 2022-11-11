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Ксению Собчак сдали с потрохами

Ксению Собчак сдали с потрохами
Бывшие сотрудники ведущей и журналистки Ксении Собчак сваливают всю вину на нее. Днем в СМИ появилась информация, что Ксению Собчак сдали ее сотрудники — и у них есть доказательство того, что телеведущая причастна к публикациям в Telegram-канале «Тушите свет». Теперь в Сети появились фотографии договора между Ксении Собчак и одним из администраторов канала «Тушите свет». Из него следует, что именно телеведущая является владельцем и продюсером ресурса — как YouTube-канала, так и остальных площадок в соцсетях. Стороны подписали договор 1 октября — по нему Собчак давала задания исполнителям (в данном случае администратору Тамерлану Бигаеву и другим администраторам канала), а те делали материалы после ее заявок.
К каналу имеет отношения и ее коммерческий директор Кирилл Суханов, которого называют «уполномоченным представителем». Он был задержан в конце октября — следствие выдвинуло версию, что именно он вымогал 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Его задержали в тот момент, когда он получал 800 тысяч рублей. Позже задержали и экс-главреда Tatler Ариана Романовского — он в «Тушите свет» был главным редактором. Во время показаний они подчеркнули, что выполняли поручения Собчак и Суханова, сообщает Telegram-канала Baza. Отметим, что Ксения Собчак не комментирует эту скандальную ситуацию. Как только стало известно о задержании, телеведущая на машине доехала до границы с Белоруссией и пешком перешла через границу. Позже она добралась до Литвы, а уже затем в Латвию. Везде она предъявляет израильский паспорт, поэтому может находиться в стране до 90 дней без специальной визы.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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