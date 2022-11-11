. Курьерская доставка по России и СНГ
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Курьерская доставка по России и СНГ

Из года в год остается актуальным вопрос работы не только почтовой службы, но и специальных курьерских служб, которые готовы предложить не просто оперативную и безопасную доставку груза и документации, но и сохранить конфиденциальную информацию об отправителе. Компания CSE готова в кратчайшие сроки с использованием собственного транспортного парка отправить груз по указанному направлению. Отлаженные логистические схемы и широкий спектр транспортных возможностей гарантируют, что ваш груз будет доставлен своевременно и лично передан получателю.

Помимо курьерских услуг вы можете обратиться в компанию по вопросам:

  • услуг таможенного представителя и перевозчика;
  • организации складской логистики;
  • фулфилмента для интернет-магазинов.

Преимущества компании

  • Сотрудники CSE всегда строго следят за сроками выполнения заказов. На территории России ежедневно работает 125 пунктов приема и выдачи товаров, где клиент может получить заказ.
  • Компания предлагает гибкие тарифы на транспортировку. Расчёт доставки возможно произвести прямо на сайте перевозчика или в личном кабинете при регистрации учетной записи.
  • Гарантирована целостность упаковки и передача груза в лично в руки клиента.
  • Оплату услуг может провести не только заказчик, но и получатель. Для этого юридическое лицо, заключающее договор перевозки, должно предоставить гарантийное письмо на представителя. Также запрос можно оформить у личного менеджера курьерской службы. Необходимо учесть, что с 1 января текущего года действует единый дополнительный тариф, так называемая "Топливная надбавка". Размер данного тарифа составляет 18% от стоимости заказа. При выборе направления необходимо учитывать дополнительные тарифы, действующие с 1 ноября текущего года, а именно курсовую надбавку в размере 60% на международные направления. Данная оплата не начисляется на маршруты в страны ближнего зарубежья и ЕАЭС.

Гарантии и сервис

Для обеспечения качественного и индивидуального сервиса обслуживания клиентов компания CSE предлагает услуги персонального менеджера по логистике и сопровождению заказа до пункта выдачи. Клиент получает обратную связь на всех этапах перевозки и окончательный статус после передачи груза. Если заказчик самостоятельно определяет месторасположение груза на маршруте, то к его услугам специальный трек-номер. Воспользоваться им можно самостоятельно через личный кабинет компании или просто на сайте в разделе «Управление доставкой».

Сотрудники круглосуточной службы поддержки сервисного контактного центра готовы ответить на вопросы заказчиков и предложить наилучшие условия по расчету доставки груза в любую точку страны и зарубежья.


# Бизнес

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