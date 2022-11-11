. Лера Кудрявцева психует из-за ситуации в мире

Ведущая Лера Кудрявцева призналась, что у нее начались проблемы. Кудрявцева считает себя патриоткой, каждую новость о политике и людях она воспринимает близко к сердцу. Теперь из-за излишней обеспокоенности ей приходится несладко. Недавно Лера поделилась переживаниями о российском солдате, которые отбивался от гранат в окопе. «Блин, что-то прям слезы. Леша, живи долго», — обратилась 51-летняя звезда. Кудрявцева отметила, что чувствует себя в последнее время неладно. «Посттравматический синдром начинается у меня. 3 месяца назад еще ковид 2 раза был. А сейчас психоз, невроз и все вытекающие… У моего организма всегда такая замедленная реакция. Если бы бежала, била и орала, такого не было бы. Но молчала, сидела, не шевелилась», — грустит она.Блондинка волнуется обо всех россиянах, которые так же, как и она относятся к происходящему. «Теперь вот пожинаю плоды. Как бы нам всем выйти из этой истории психически здоровыми», — делится Лера в личном Telegram-канале. К слову, о состоянии ведущей говорил ее друг Отар Кушанашвили. Журналист, шутя, задел звезду по этому поводу. «Кудрявцева 364 дня в году болеет. Один день снимается, получает 70 миллионов и идет дальше болеть. У нее вечно что-то в хвори, сейчас спина болит. Я спрашиваю: «Что с тобой, Лера? То у тебя понос, то золотуха». «Не знаю, Отарик, наверное, уже…» — ответила она. Но, нет, не наговаривай на себя, ты роскошно выглядишь! Я Леру люблю любой!» — говорил он в своем шоу «Каково?!» на YouTube.