. Любимец миллионов девушек бросил Камилу Валиеву

Фигуристка Камила Валиева снова свободная девушка. На днях в Сети появилось фото Валиевой и Дмитриенко, которые прогуливаются по городу под руку. Стало понятно, что ребята встречаются, но певец сделал заявление. Еще месяц назад Ваня был в отношениях с блогершей Сашей Айс. Было заметно, что девушка тяжело перенесла разрыв. Ее фолловеры возмутились поведением Дмитриенко. Увидев сотни сообщений, исполнитель вышел на связь. «Хочу немного внести ясности со своей стороны. Да, мы расстались, да инициатором разрыва был я. Но совершенные действия, которые привели к окончанию наших отношений, были сделаны не с моей стороны. Говорить плохо о человеке, которого я очень сильно любил — далеко не моя история. Поэтому я старался промолчать, но вижу, что вам это важно», — сказал он.О Камиле в видеообращении певец говорить не стал, лишь упомянул близких людей, которые помогают ему сейчас. «Я сейчас свободный человек и не нахожусь в отношениях. Очень благодарен людям, которые проживают это вместе со мной. Спасибо моим друзьям, знакомым», сказал молодой человек. Теперь поклонницы Вани погрузились в грусть. Некоторые из них не верят, что парень честно рассказал о возможном романе с Камилой. «Жесть, я так и знала, что они вместе»; «С Сашей лучше смотрелся», «Понятно стало, когда увидела его на гран-при. Он так смотрел выступление и такая боль была в глазах когда она падала», — пишут пользователи Сети.