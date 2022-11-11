. Людям с инвалидностью станет проще получать медицинскую помощь
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Людям с инвалидностью станет проще получать медицинскую помощь

Людям с инвалидностью станет проще получать медицинскую помощь

Временный порядок работы медорганизаций в целях борьбы с угрозой распространения COVID-19 дополнили положениями о доступе инвалидов к месту предоставления медицинских услуг. Приказ Минздрава об этом, опубликованный 31 октября 2022 года, вступает в силу 11 ноября.

Согласно приказу ведомства, собственники объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, которые невозможно полностью приспособить к потребностям инвалидов, должны до реконструкции или капитального ремонта этих объектов принять меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления медуслуг либо для предоставления им необходимой медпомощи по месту жительства или в дистанционной форме. Эти меры должны быть согласованы с одним из общественных объединений инвалидов, работающих на территории субъекта.

Органы и организации, предоставляющие медуслуги на арендуемых объектах, не приспособленных полностью к потребностям инвалидов, должны дополнить соглашения с арендодателями либо включить в договоры аренды условия об исполнении собственником объекта требований по обеспечению его доступности для инвалидов, сказано в документе.


При этом региональным властям в сфере здравоохранения рекомендовано обеспечить дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также обеспечить допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.


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По материалам: pnp.ru

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