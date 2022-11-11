. Мария Шукшина считает, что Галкин и Пугачева совершили большую ошибку, уехав из России
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Мария Шукшина считает, что Галкин и Пугачева совершили большую ошибку, уехав из России

Мария Шукшина считает, что Галкин и Пугачева совершили большую ошибку, уехав из России
Актриса Мария Шукшина резко высказалась в адрес сбежавших звезд.   Актриса уверена, что муж Примадонны не может похвастаться высокими заработками. Мария Шукшина в свежем интервью прокомментировала отъезд Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина* в Израиль. Так, актриса дала понять, что едва ли муж Примадонны может заработать за границей столько же, сколько на родине.
Дочка писателя Василия Шукшина призналась, что не подаст руки ни Алле Борисовне, ни ее мужу. «Безусловно, все эти звездные эмигранты хотят жить в России и здесь зарабатывать. Потому что за рубежом нет ни таких площадок, ни такой аудитории. Там совершенно другие гонорары и востребованность. Они бы здесь продолжали прекрасно жить», — считает Шукшина, добавив, что лишь обстоятельства заставили их оставить насиженные места, цитирует «The Voice». * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес Шукшина Мария
По материалам: z-aya

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