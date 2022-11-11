. Мурашко: Свыше 12 тыс. детей прошли медосмотры в новых регионах РФ

Вадим Карасев

Более 12 тыс. детей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли медицинские осмотры, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

С ноября в новых регионах России работают почти 500 медиков.

"Сегодня под руководством специалистов НМИЦ проводятся профилактические осмотры в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожье и Херсонской области. Почти 500 специалистов с 1 ноября работают в общеобразовательных учреждениях, детских садах. Сегодня уже осмотрено более 12 тыс. маленьких пациентов, семь из которых направляются сейчас на лечение в ведущие клиники страны", - сказал Мурашко.

Он добавил, что медосмотры детей завершатся до конца учебного года.