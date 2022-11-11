. На RTД вышел документальный фильм о ЧВК «Вагнер»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На RTД вышел документальный фильм о ЧВК «Вагнер»

На RTД вышел документальный фильм о ЧВК «Вагнер»

На телеканале RTД вышел документальный фильм «ЧВК «Вагнер». Контракт с Родиной», передает RT.

Автор фильма Андрей Ященко и режиссер Владислав Рытков встретились с бойцами частной военной компании на передовой в Донбассе. В фильме показаны эксклюзивные кадры боев в том числе действия штурмовых групп, разведки, противовоздушной обороны.

Бойцы рассказали об организации работы их подразделения, о требованиях к солдатам и о том, как они помогают жителям освобожденных территорий.

Из фильма также можно узнать, как попасть в ЧВК «Вагнер», обижаются ли бойцы на слово «наемник» и почему они решили участвовать в спецоперации.

Ранее создатель частной военной компании «Вагнер» Ранее Евгений Пригожил дал интервью «Парламентской газете», в котором, в частности, заявил, что не видит острой необходимости в легализации ЧВК в России. «Я способен самостоятельно, как и ранее, защищать «Вагнер» от нападок противников. Не вижу целесообразности… делать какую-либо правовую основу», — отметил бизнесмен.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Эксперт назвал мифом американскую демократию, комментируя итоги промежуточных выборов в США
Эксперт назвал мифом американскую демократию, комментируя итоги
Уже известно о 4 играх, которые пополнят Game Pass в декабре
Уже известно о 4 играх, которые пополнят Game Pass в декабре
Нидерланды согласились разблокировать российские удобрения
Нидерланды согласились разблокировать российские удобрения
Рогозин заявил о доверии к Суровикину
Рогозин заявил о доверии к Суровикину
Пригожин поразмышлял о перспективах российских артистов за рубежом
Пригожин поразмышлял о перспективах российских артистов за рубежом
Американец подсыпал беременной жене таблетки для аборта
Американец подсыпал беременной жене таблетки для аборта
В Европе дали прогноз по ценам на нефть
В Европе дали прогноз по ценам на нефть
Тарзан а-ля рус
Тарзан а-ля рус
Алексей Панин призывает звезд идти в окопы
Алексей Панин призывает звезд идти в окопы
Шаман женился на женщине намного старше себя
Шаман женился на женщине намного старше себя
Алла Пугачева - «мерзавка, считающая, что она хороший человек», заявил Соловьев
Алла Пугачева - «мерзавка, считающая, что она хороший человек»,
Как сохранить консервированные огурцы, если они помутнели, можно ли их есть
Как сохранить консервированные огурцы, если они помутнели, можно ли

Топ на сегодня

Андрей Мерзликин рассказал, как его сын учился в суворовском училище
Андрей Мерзликин рассказал, как его сын учился в суворовском училище
Подробная характеристика года Черного Кролика: что принесет человечеству 2023 год
Подробная характеристика года Черного Кролика: что принесет
В России предложили рассылать повестки по уголовным делам через «Госуслуги»
В России предложили рассылать повестки по уголовным делам через
В постпредстве при ОБСЕ заявили о появлении в ЕС здравомыслия по вопросу Украины
В постпредстве при ОБСЕ заявили о появлении в ЕС здравомыслия по
Ксения Собчак раскрыла, кого ненавидит Богомолов
Ксения Собчак раскрыла, кого ненавидит Богомолов

Еще по теме

Бойцы «Вагнера» уничтожили украинскую ДРГ в окрестностях Бахмута
СМИ узнали о присутствии командира наемников на приеме в Кремле
Песков пообещал проверить информацию о присутствии Вагнера в Кремле
Пригожин объяснил появление «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге