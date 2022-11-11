. На RTД вышел документальный фильм о ЧВК «Вагнер»

На телеканале RTД вышел документальный фильм «ЧВК «Вагнер». Контракт с Родиной», передает RT.

Автор фильма Андрей Ященко и режиссер Владислав Рытков встретились с бойцами частной военной компании на передовой в Донбассе. В фильме показаны эксклюзивные кадры боев в том числе действия штурмовых групп, разведки, противовоздушной обороны.

Бойцы рассказали об организации работы их подразделения, о требованиях к солдатам и о том, как они помогают жителям освобожденных территорий.

Из фильма также можно узнать, как попасть в ЧВК «Вагнер», обижаются ли бойцы на слово «наемник» и почему они решили участвовать в спецоперации.

Ранее создатель частной военной компании «Вагнер» Ранее Евгений Пригожил дал интервью «Парламентской газете», в котором, в частности, заявил, что не видит острой необходимости в легализации ЧВК в России. «Я способен самостоятельно, как и ранее, защищать «Вагнер» от нападок противников. Не вижу целесообразности… делать какую-либо правовую основу», — отметил бизнесмен.