. На страже дома: почему важно защищать оберегами дверной проем

С давних времен люди осторожно относились к входу в жилище. Они знали, что дверной проем — это место, где может скапливаться негатив, духи пытаются проникнуть в дом именно через порог. И если им не удается этого сделать, то дом, считай, защищен. Именно потому люди придумали различные обереги, которые «стоят на страже» жилища. Как же защитить свой дом и почему так важно это сделать?

Почему важно защищать оберегами дверной проем

Подобно тому, как люди заходят и выходят из дома, переступая порог, перемещаются и энергии. Они бывают как хорошими, так и пагубными, разрушающими. Вихрь энергий шлейфом тянется внутрь, причем после избавиться от него бывает очень сложно. Дверной проем, таким образом, напоминает портал между мирами. Никто не хочет, чтобы граница между ними отсутствовала, ведь это чревато неприятностями для всех обитателей дома.





Дверь и порог — это граница между своим, домашним, и чужим, нежеланным. Обязательно нужно защищать дверной порог с помощью оберегов. И тогда ничего плохого в дом не проникнет.

Какие могут быть обереги

Церковная атрибутика. Предметы, которые вы приобрели в храме, освящены. Они очень мощно защищают жилища верующих людей, если те действительно полагаются на высшие силы. Над входом можно повесить икону (лучше всего Семистрельную икону Божией Матери), крестик либо написанный от руки Псалом 67. Если же хозяева не полагаются на Божию помощь, то это все не поможет.





Две булавки или иглы. Людям, далеким от церкви, лучше прибегнуть к этим магическим предметам. Расположите одну булавку (или воткните иголку) у правой стороны входа, вторую — у левой. Это почти непреодолимый барьер для злых духов, которые приходят к живым, чтобы подкрепиться их энергией. Таким способом можно отвадить и навязчивых соседей, которые отныне будут чувствовать себя некомфортно, переступая ваш порог.

Соль. Эта специя хороша не только в кулинарии — она способна на большее. С давних пор человечеству известны ее магические, защитные свойства. Если вы живете в частном доме, то можно посыпать солью вход с внешней стороны (тонким, незаметным слоем). В квартирах же лучше расположить маленький мешочек с солью у входа или над ним, привязав веревкой.

Какой бы способ вы не выбрали, важно верить в его эффективность. Защита будет вдвойне сильной, если вы расположите оберег не только в дверном проеме, но и в проеме спальной комнаты.