. Наталья Подольская заговорила об алиментах
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Наталья Подольская заговорила об алиментах

Наталья Подольская заговорила об алиментах
Певица Наталья Подольская возмущена, что бывший муж не дает денег на детей. Артистка для нового выпуска своего YouTube-шоу взяла интервью у бывшей жены рэпера Гуфа – Айзы-Лилуны Ай. Разговор у артисток получился непростой: они обсудили проблемы воспитания сыновей после развода, реакцию мальчиков на скандальные фото их мамы, появляющиеся в соцсетях, и финансовые проблем Айзы, которой экс-мужья никак не помогают с воспитанием отпрысков – Сэма и Элвиса. Бывшая супруга Алексея Долматова (настоящее имя рэпера) рассказала, что всего дважды просила у него деньги, в остальное же время все расходы, связанные с сыном, ложатся на ее плечи. Слова Айзы возмутили Подольскую до глубины души, и она воспользовалась случаем, чтобы публично отчитать Гуфа.
«Дорогой и уважаемый Алексей, вы должны ежемесячно выплачивать 30 процентов от вашей зарплаты!» — обратилась Наталья к коллеге по цеху. Айза попыталась вступиться за бывшего мужа, напомнив, что он недавно женился и второй раз стал отцом, так что ему есть куда тратить деньги, но Подольскую слова артистки не убедили. «Я не феминистка, но я за справедливость. Я возмущена просто! Ну, все-таки он зарабатывающий человек. Как можно не давать денег на своего ребенка? Ты не должна просить!», — озвучила певица свою непримиримую позицию.  Напомним, Айза шесть лет состояла в браке с Гуфом и подарила ему сына Сэма. В 2014 году артисты развелись со скандалом, и с тех пор у них довольно сложные отношения – они то ссорятся, то мирятся. Также Айза успела побывать замужем на серфером Дмитрием Анохиным и ему тоже родила ребенка, однако после развода она почти не контактирует с экс-супругом.
# Шоу-бизнес Подольская Наталья
По материалам: z-aya

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