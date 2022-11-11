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Наталья Штурм тратит миллионы на свою красоту

Наталья Штурм тратит миллионы на свою красоту
56-летняя певица Наталья Штурм призналась, сколько тратит на свою внешность. Артистка, в настоящее время отдыхающая в теплых краях, поделилась с подписчиками эффектным фото в купальнике и получила в ответ массу восторженных комментариев и вопросов о том, как ей удается так прекрасно выглядеть. Артистка не стала лукавить и списывать все на хорошую генетику и здоровый образ жизни, а честно сообщила, сколько усилий прилагает, чтобы бороться со старением. Штурм призналась, что почти все ее заработанные деньги уходят на поддержание красоты. Исполнительница хита «Школьный роман» не чурается пластики: к примеру, в 2017 году она увеличила себе грудь, а недавно потратила на операции еще один миллион рублей. Также она исправила зубы с помощью виниров, заплатив за стоматологические услуги 700 тысяч рублей.
Есть процедуры, которые певица делает регулярно: уход за волосами – 10 тысяч рублей, маникюр и педикюр – 12 тысяч, мезотерапия и массажи — 45 тысяч. К расходам на «красоту» можно отнести и траты на одежду и нижнее белье – еще 230 тысяч рублей. «Вложения в себя как инвестиция. Вот столько нужно средств, чтобы хорошо выглядеть. Мужчины, когда вы видите ухоженную женщину, знайте, что она потратила, чтобы вам понравиться, около 2 млн руб. Вы достойны таких вложений?»,  — отметила Наталья. А вот на еде Штурм экономит. Она уверяет, что тратит на продукты всего 10 тысяч рублей в месяц, а еще регулярно покупает лекарства на 30 тысяч рублей и платит за консультации с психологом по 50 тысяч.
# Шоу-бизнес Штурм Наталья
По материалам: z-aya

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