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Назван срок достижения дна общемирового кризиса

Назван срок достижения дна общемирового кризисаАналитик Самиев допустил достижение дна мирового кризиса в 2023 году

Так называемое дно общемирового кризиса, вероятнее всего, будет достигнуто в 2023 году. Этот период будут сопровождать падения на многих рынках, банкротства компаний, рост безработицы. Выход из кризиса, скорее всего, придется на 2024 год. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дал генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Для того, чтобы началось восстановление экономик, нам нужно пройти некую минимальную точку, — сказал Самиев. — Все мы слышали разные варианты, сценарии спадов и восстановлений: быстрое восстановление, медленное, с прохождением новых минимальных точек. Все эти сценарии существуют, но главное здесь то, что до своего дна мировая экономика еще не дошла. Вероятнее всего, этот минимум придется на следующий год».

Сейчас, по словам аналитика, разворачиваются отдельные секторальные, отраслевые кризисы. Как, например, кризис энергетический, кризисы в отдельных производствах, промышленности. Есть варианты высокой инфляции. Но все это, уверен Самиев, только отдельные элементы.

«В России минимальная точка, вероятно, тоже придется на 2023 год», — допустил Самиев. При этом, по его словам, степень падения ВВП может остаться такой же, как и сейчас, а инфляция может оказаться даже ниже.

Оценивать пределы падения российской экономики и сроки ее выхода на траекторию роста — неблагодарное занятие. В таком ключе вопрос, завершился ли спад или худшее еще впереди, в ходе форума Finopolis прокомментировала председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. «Я так не люблю искать дно», — пояснила она свой отказ отвечать.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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