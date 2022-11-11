. Названы последствия банкротства крупнейшей криптобиржи

Вадим Карасев

Аналитик Сидоренко предрекла спад доверия к криптовалюте после банкротства биржи FTX

Одним из последствий банкротства крупнейшей криптобиржи FTX станет спад доверия к инвестициям в криптовалюту. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала директор центра цифровой экономики МГИМО Элина Сидоренко. Она также назвала причины, которые привели к банкротству.

Проблемы у FTX

На решение FTX о банкротстве повлиял ряд факторов. Одна из причин — геополитическая ситуация. Но ключевую роль сыграл скандал с биржей Binance, рассказала аналитик.

В начале ноября FTX столкнулась с кризисом после расследования на сайте CoinDesk, в котором говорилось о неплатежеспособности организации. Клиенты начали выводить свои активы. Из-за этого FTX обратилась за помощью к крупнейшей криптобирже Binance. Та согласилась поддержать клиентов FTX, но после проверки отказалась от покупки бывшего конкурента. Принимая во внимание тот факт, что криптовалюта начинает занимать свое место в перечне традиционных экономических активов, она по-прежнему слабо регулируется, отмечает Элина Сидоренко.

«В тот момент, когда криптовалюта стала резко обрушаться, люди стали выводить средства, возник дефицит ликвидности на бирже, который не мог быть никак устранен, кроме как через процедуру банкротства организации», — рассказала она.

Последствия для крипторынка

Тренд спада криптовалют и утраты доверия к криптоактивам будет усугубляться, считает Элина Сидоренко.

Наибольшая ответственность за случившееся лежит на криптобирже Binance, уверена Элина Сидоренко.

«Что касается Binance, то эта биржа сыграла не последнюю роль в развитии данного конфликта. Случись это с традиционными биржевыми инструментами, Binance могла быть признана манипулятором рынка. Но поскольку криптовалютный рынок не подпадает под регуляторику рынка ценных бумаг, в отношении Binance не будет предпринято никаких мер. Мы наблюдали подобную ситуацию с [главой SpaceX] Илоном Маском в истории покупки машин за криптовалюту. Ситуация с FTX куда более сложная и трагичная, но она со всей очевидностью показывает, что криптовалютный рынок регулируется далеко не полностью, и риски инвесторов по-прежнему высоки», — заключила она.

11 ноября FTX объявила о банкротстве в США, столкнувшись с кризисом ликвидности.