. "Новые люди" предложили отсрочить введение акциза на сахаросодержащие напитки
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"Новые люди" предложили отсрочить введение акциза на сахаросодержащие напитки

"Новые люди" предложили отсрочить введение акциза на сахаросодержащие напитки

Фракция "Новые люди" внесла в Госдуму законопроект с предложением поступательного введения этого акциза.

Авторы инициативы – депутаты Максим Гулин, Антон Ткачев и Григорий Шилкин. Предложение уже поддержало правительство: инициативу смягчения акцизов на сахаросодержащие напитки обсуждали на встрече с министром финансов Антоном Силуановым.


Сейчас предлагается ввести акциз на сахаросодержащие напитки с 1 января 2023 в размере 7 рублей за литр. Новые поправки предлагают закрепить следующие сроки: с 2024 года – 3 рубля за 1 литр, с 2025 года – 5 рублей за 1 литр, с 2026 года – 7 рублей за 1 литр. В такой же логике устанавливается порог отсечения той продукции, которая не облагается акцизом.

"До сих пор нет готовой системы, которая позволила бы полноценно запустить сбор акциза с 1 января 2023 года. Появляется риск взимания акцизов с напитков, которые не должны ими облагаться. В итоге падение производства может перекрыть пользу от поступлений по акцизу. Новый сбор поднимет цены на сладкие напитки минимум на 10%. Нужно тщательнее проработать эту меру, потому что в конечном счете оплачивать этот акциз придется нашим гражданам. Поэтому партия "Новые люди" предлагает две поправки к законопроекту: отложить введение акциза до 2024 года и вводить акцизную нагрузку поэтапно, с годовым повышением на 2-3%", – сказал депутат Владимир Плякин.

Ранее против введения акциза выступили представители отрасли. Они также называют меру непродуманной и призывают более тщательно ее проработать.

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По материалам: uposters.ru

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