. О чем свистит петровская игрушка
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О чем свистит петровская игрушка

О чем свистит петровская игрушка
Больше ста лет в Костромской области делают игрушки-обереги и музыкальные инструменты

Точная дата зарождения промысла неизвестна. Предположительно это произошло на рубеже XIX-XX веков. Однако эксперты уверены: петровская игрушка гораздо старше. А чтобы установить ее точный возраст, нужно провести раскопки на месте, где впервые и начали делать такие свистульки, — в деревне Петровское бывшей Андреевской волости Буйского уезда Костромской губернии. 

Как и многие глиняные игрушки, петровские свистульки зародились из гончарного промысла. Издревле в Петровском на ручных кругах путем налепа (сочетание лепки и аппликации. — Прим. ред.) делали кринки, кашники, мясницы, кружки и другую глиняную посуду. А из остатков производства лепили игрушки для детей.

Самые популярные образы петровской игрушки — кормилица с детьми, мужик с балалайкой, птица в кокошнике и другие. Игрушки имеют три точки опоры: две ноги или лапы (нижняя часть туловища одинаковая для всех поделок, а сам образ определяет голова) и свисток, сообщается на сайте Ассоциации «Народные художественные промыслы России».


В былые времена игрушку использовали в качестве музыкального инструмента. Звуки свистульки сопровождали земледельческие обряды: встреча весны и солнца, праздники урожая, проводы зимы и другие. Для этого в игрушке по бокам делали от двух до шести отверстий, по очереди зажимая которые, можно было наигрывать музыку.

В основе орнамента петровской игрушки лежит древнеязыческая символика: солнце, родовое дерево, дождь, встающие хлеба, вспаханное и засеянное поле, цветок плодородия. Что в том числе отсылает к почтенному возрасту игрушки, говорят эксперты.

Еще один показатель времени — способ нанесения таких узоров путем рельефной декоративной отделки — вдавливанием-тиснением. Такой способ археологи называют «ямочный». Он существует тысячелетия и сегодня уже не находит широкого применения, но в петровской игрушке сохранился до наших дней.

# Шоу-бизнес / Главные новости Культура
По материалам: pnp.ru

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