. Официально: Battlefield 2042 выходит в Game Pass Ultimate — уже через несколько недель
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Официально: Battlefield 2042 выходит в Game Pass Ultimate — уже через несколько недель

Официально: Battlefield 2042 выходит в Game Pass Ultimate — уже через несколько недель


Издательство Electronic Arts сегодня анонсировало скорый старт 3 сезона в Battlefield 2042. Вместе с анонсом нового сезона было объявлено, что игра выходит в подписке EA Play, а значит и в Game Pass Ultimate.

На данный момент нет точной даты старта 3 сезона игры Battlefield 2042 — разработчики из DICE говорят, что он начнется «всего через несколько недель» — в декабре. Новый сезон представит нового персонажа-специалиста, новую карту, которую DICE «всегда хотела реализовать», новый боевой пропуск, больше контента Portal и дополнительные события.


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Поиграть в Battlefield 2042 бесплатно можно будет еще до выхода проекта в EA Play и Game Pass. Разработчики проведут «бесплатные выходные» в игре, которые на приставках Xbox запланированы на период с 1 по 4 декабря.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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