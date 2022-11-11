Официально: Remedy работает над Control 2 для Xbox Series X | S
Сегодня, 17:05 Вадим Карасев
О том, что в разработке у студии Remedy находится продолжение Control под кодовым названием Codename Heron было известно уже давно. Сегодня разработчики поделились некоторыми подробностями проекта:
Это действительно полноценный сиквел Control.
Издателем продолжение Control выступит 505 Games.
Разработкой проекта занимается сама студия Remedy, другие команды пока не заявлены.
Говорится, что начальный бюджет на разработку — 50 миллионов евро. Для сравнения, разработка первой части Control стоила от 20 до 30 миллионов евро полностью.
Сейчас Control 2 находится на стадии концепта, даже примерное окно релиза разработчики не называют.
Игра выйдет на PC, Xbox Series X | S и Playstation 5.
Напомним, ближайший релиз от Remedy — игра Alan Wake 2, которую обещают выпустить в 2023 году.
По материалам: newxboxone