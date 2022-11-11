. Официально: Remedy работает над Control 2 для Xbox Series X | S

Вадим Карасев





О том, что в разработке у студии Remedy находится продолжение Control под кодовым названием Codename Heron было известно уже давно. Сегодня разработчики поделились некоторыми подробностями проекта:

Это действительно полноценный сиквел Control.Издателем продолжение Control выступит 505 Games.Разработкой проекта занимается сама студия Remedy, другие команды пока не заявлены.Говорится, что начальный бюджет на разработку — 50 миллионов евро. Для сравнения, разработка первой части Control стоила от 20 до 30 миллионов евро полностью.Сейчас Control 2 находится на стадии концепта, даже примерное окно релиза разработчики не называют.Игра выйдет на PC, Xbox Series X | S и Playstation 5.

Напомним, ближайший релиз от Remedy — игра Alan Wake 2, которую обещают выпустить в 2023 году.