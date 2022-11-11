. Официально: Remedy работает над Control 2 для Xbox Series X | S
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Официально: Remedy работает над Control 2 для Xbox Series X | S

Официально: Remedy работает над Control 2 для Xbox Series X | S


О том, что в разработке у студии Remedy находится продолжение Control под кодовым названием Codename Heron было известно уже давно. Сегодня разработчики поделились некоторыми подробностями проекта:



Это действительно полноценный сиквел Control.



Издателем продолжение Control выступит 505 Games.



Разработкой проекта занимается сама студия Remedy, другие команды пока не заявлены.



Говорится, что начальный бюджет на разработку — 50 миллионов евро. Для сравнения, разработка первой части Control стоила от 20 до 30 миллионов евро полностью.



Сейчас Control 2 находится на стадии концепта, даже примерное окно релиза разработчики не называют.



Игра выйдет на PC, Xbox Series X | S и Playstation 5.

Напомним, ближайший релиз от Remedy — игра Alan Wake 2, которую обещают выпустить в 2023 году.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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