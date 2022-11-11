. Останина предложила закрепить традиционные ценности в основах семейного законодательства

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила прописать в Семейном кодексе, что семейное законодательство должно укреплять традиционные духовно-нравственные ценности. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы.

Депутат предлагает дополнить первую статью Семейного кодекса, в которой говорится о целях семейного законодательства. Парламентарий считает, что семейное законодательство должно исходить из «необходимости сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, как нравственных ориентиров формирующих мировоззрение граждан России, передаваемых от поколения к поколению, лежащих в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющих гражданское единство, нашедших свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России».

Останина считает, что изменения, предусмотренные законопроектом, «положительно отразятся на семейных отношениях, укрепят права и свободы человека, патриотизм, мотивируют к служению Отечеству, к взаимопомощи и взаимоуважению в семье, к сохранению исторической памяти, преемственности поколений и единству народов России».

Ранее «Парламентская газета» писала, что первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила запретить компьютерные игры с элементами жестокости, насилия, пропаганды порнографии и ЛГБТ.