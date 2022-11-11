. Парень троллит своих подписчиков, смешно перерисовывая их аватарки, но им всё равно очень нравится
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Парень троллит своих подписчиков, смешно перерисовывая их аватарки, но им всё равно очень нравится

Парень троллит своих подписчиков, смешно перерисовывая их аватарки, но им всё равно очень нравится

Каждый талантлив по-своему. Например, парень под ником ansontheartist не обладает особенным художественным даром, но он и без него отлично справляется с рисованием портретов людей. Молодой человек так смешно, нелепо и неожиданно для всех перерисовывает аватарки своих подписчиков, что, глядя на это чудо расчудесное, сложно не всплакнуть от смеха. Да и герои фотографий в восторге о того, какими их изобразил настоящий художник-тролль.

Знакомьтесь, Шрам

ansontheartist

Хмм, что-то в этом есть…

ansontheartist

Примечательно, что автор работ иногда действительно подбирает точных персонажей, и между ними и аватарками людей можно найти какие-то сходства. Например, как тут. Согласитесь, взгляд, немного носик, губы и бровки девушки чем-то, да напоминают Грю.

Зачётная причёска, бро

ansontheartist

Всё дело в бандане, мы уверены

ansontheartist

Интересное видение портрета этой девушки

ansontheartist

Карл Фредриксен?

ansontheartist

Мне кажется, получилось один в один.

Главное, что улыбка на лице сохранилась, а остальное не так и важно

ansontheartist

Какой милый мальчик… был на фото слева

ansontheartist

Строго и сердито

ansontheartist

Эй, парень, глянь-ка, тут твоего двойника нашли

ansontheartist

Вышел очень даже дружелюбный монстрик

ansontheartist

Аватарка, предложенная автором, точно наберёт больше лайков. Меняй!

ansontheartist

Когда забываешь добавить фильтров на фото и в результате получаешь что-то подобное тому, что справа

ansontheartist

Вот что значит пригляделся к фото повнимательнее

ansontheartist

Голова где-то затерялась, а так всё в порядке

ansontheartist

Красота — страшная сила

ansontheartist

Познакомимся?

ansontheartist

Признавайтесь, а вы бы хотели, чтобы этот горе-художник пошаманил и над вашей фотографией или нет?

А здесь вы найдёте 14 забавных фотоколлажей, которые покажут, что двойники звёзд прячутся не только среди нас, но и в мире животных.

# Интересное
По материалам: twizz

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