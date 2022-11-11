. Парень троллит своих подписчиков, смешно перерисовывая их аватарки, но им всё равно очень нравится

Каждый талантлив по-своему. Например, парень под ником ansontheartist не обладает особенным художественным даром, но он и без него отлично справляется с рисованием портретов людей. Молодой человек так смешно, нелепо и неожиданно для всех перерисовывает аватарки своих подписчиков, что, глядя на это чудо расчудесное, сложно не всплакнуть от смеха. Да и герои фотографий в восторге о того, какими их изобразил настоящий художник-тролль.

Знакомьтесь, Шрам

Хмм, что-то в этом есть…

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Примечательно, что автор работ иногда действительно подбирает точных персонажей, и между ними и аватарками людей можно найти какие-то сходства. Например, как тут. Согласитесь, взгляд, немного носик, губы и бровки девушки чем-то, да напоминают Грю.

Зачётная причёска, бро

Всё дело в бандане, мы уверены

Интересное видение портрета этой девушки

Карл Фредриксен?

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Мне кажется, получилось один в один.

Главное, что улыбка на лице сохранилась, а остальное не так и важно

Какой милый мальчик… был на фото слева

Строго и сердито

Эй, парень, глянь-ка, тут твоего двойника нашли

Вышел очень даже дружелюбный монстрик

Аватарка, предложенная автором, точно наберёт больше лайков. Меняй!

Когда забываешь добавить фильтров на фото и в результате получаешь что-то подобное тому, что справа

Вот что значит пригляделся к фото повнимательнее

Голова где-то затерялась, а так всё в порядке

Красота — страшная сила

Познакомимся?

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Признавайтесь, а вы бы хотели, чтобы этот горе-художник пошаманил и над вашей фотографией или нет?

А здесь вы найдёте 14 забавных фотоколлажей, которые покажут, что двойники звёзд прячутся не только среди нас, но и в мире животных.