. Период, насыщенный интересными событиями: гороскоп от Павла Глобы на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года

Предстоящая неделя с 14 по 20 ноября 2022 года обещает быть насыщенной и интересной. В своем астрологическом прогнозе Павел Глоба рассказал, каким знакам зодиака следует быть готовыми к кардинальным переменам, а кому не мешало бы поставить жизнь на паузу и проанализировать ситуацию.

Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнам придется несладко. Проблемы возникнут на любовном фронте. Астролог Павел Глоба рекомендует представителям знака беречь свои нервы и не делать поспешных выводов. Благоприятными днями будет 15 и 16-е числа, а вот 19-го и 20-го ничего важного планировать не стоит. На работе добиться желаемых результатов в ближайшее время не получится.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Есть вероятность обострения проблем, связанных с почками. На время следует отказаться от идеи брать кредит. Не следует подписывать важные договора на работе. Эгоистичные нотки характера могут привести к негативным последствиям в отношениях. Благоприятными днями считается 14, 17 и 18-е числа. А вот на 15 и 16-е лучше ничего не планировать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Уделите внимание своему питанию, от фастфуда лучше отказаться. Сейчас Близнецам придется нелегко, так как надо вернуть все долги. Найдите время для анализа сложившейся ситуации. Удачными днями на следующей неделе будут 15, 19 и 20-е числа. Не стоит решать все проблемы 17 и 18 ноября.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков предстоящая неделя обещает быть благоприятной, особенно 17 и 18 ноября будут удачными. Если у вас были проблемы в отношениях, то самое время все решить. На работе не стоит упускать возможности продемонстрировать все свои таланты. А вот 14, 19 и 20 ноября будут неблагоприятными днями.

Лев (23 июля — 22 августа)

Неделя обещает быть насыщенной. Львы могут наконец-то уделить время приобретению недвижимости. На работе есть вероятность заключить выгодную сделку. Другие дорогостоящие покупки также будут удачными, особенно 19 и 20 ноября. Все важные дела 15 и 16 ноября лучше перенести на потом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы настолько сосредоточены на своей работе, что времени на личные отношения попросту не хватает. Чтобы везде успевать, важно правильно расставить приоритеты. 14 ноября будет удачным днем для командировок. А вот 17 и 18-е числа являются неблагоприятными.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы наконец-то смогут обрести гармонию в отношениях. На работе также все будет складываться удачно, можно будет решить все возникшие проблемы достаточно быстро. Удачными днями на следующей неделе считаются 15 и 16 ноября. А вот 19 и 20 лучше ничего важного не планировать.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам не стоит расслабляться. Чем больше вы будете работать, тем ближе станете к своей цели. На личном фронте будет все стабильно. Найдите свободное время, чтобы посвятить его себе, иначе можно заработать стресс. Удачными считаются 14 и 17-е числа, а вот 15 и 16 будут неблагоприятными днями.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Одинокие Стрельцы могут отыскать свою вторую половинку. В целом предстоящая неделя будет богатой на знакомства. На работе все будет тоже складываться удачно. Неблагоприятными днями считаются 17 и 18 ноября. А 15 и 16-го числа сама Вселенная будет вам помогать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Чтобы преуспевать на работе, Козерогам придется усердно потрудиться. Зато потом все результаты превзойдут ожидания. Неизбежен незначительный конфликт в отношениях, но представители знака быстро с этим разберутся. Удачными днями будет 14 и 16, а вот неблагоприятными 17 и 19-е число.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям следует сосредоточиться на карьерном росте и улучшении своего материального положения. Не исключены проблемы на личном фронте, так как ваша вторая половинка может вас не так понять. Благоприятными считаются 19 и 20-е числа, а неудачными — 15 и 16 ноября.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У Рыб все хорошо, они окружены вниманием своей второй половинки и ощущают заботу как никогда. Предстоящая неделя будет удачной для совершения выгодных сделок, особенно 14-го числа. Неудачными днями считаются 17 и 18 числа.