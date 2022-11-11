. Песков отверг возможное видеообращение Путина на G20

Вадим Карасев

Песков заявил, что Путин не планирует видеообращение к участникам саммита G20 и АТЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг возможное видеообращение главы страны Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» (G20) и АТЭС. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, [видеообращение] не планируется», — ответил он на вопрос журналистов о том, следует ли ожидать такой формат присутствия Путина на мероприятиях.