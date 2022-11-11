Песков отверг возможное видеообращение Путина на G20
Сегодня, 12:49 Вадим Карасев
Песков заявил, что Путин не планирует видеообращение к участникам саммита G20 и АТЭС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг возможное видеообращение главы страны Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» (G20) и АТЭС. Его слова приводит РИА Новости.
«Нет, [видеообращение] не планируется», — ответил он на вопрос журналистов о том, следует ли ожидать такой формат присутствия Путина на мероприятиях.
По материалам: lenta.ru