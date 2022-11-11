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Песков отверг возможное видеообращение Путина на G20

Песков отверг возможное видеообращение Путина на G20Песков заявил, что Путин не планирует видеообращение к участникам саммита G20 и АТЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг возможное видеообращение главы страны Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» (G20) и АТЭС. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет, [видеообращение] не планируется», — ответил он на вопрос журналистов о том, следует ли ожидать такой формат присутствия Путина на мероприятиях.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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