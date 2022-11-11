. Победитель "Лидеров России" разрабатывает новую систему контроля буровзрывных работ для Кузбасса

Вадим Карасев

Суперфиналист четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России", доктор технических наук Виктор Федотенко разрабатывает удаленную систему мониторинга за буровзрывными работами на угольных разрезах Кузбасса.

Это первый проект новой комплексной научно-технической программы "Чистый уголь – зеленый Кузбасс", утвержденной в 2022 году Правительством РФ. Разработка позволит создать условия для снижения негативного воздействия на окружающую среду и повысить экономическую эффективность компаний, ведущих добычу угля открытым способом. Создание аппаратно-программного комплекса завершат к 2024 году, в течение двух лет его должны внедрить на предприятиях Кемеровской области и других регионов России.

"Современная технология открытой угледобычи предусматривает подготовку горной массы к выемке именно буровзрывным способом, что оказывает негативное воздействие на окружающую среду и населенные пункты, расположенные вблизи разрезов. Наш проект нацелен на то, как замерить это негативное воздействие и, опираясь на полученные данные, его минимизировать. А чтобы это сделать, необходимо научиться оперативно фиксировать ситуацию: что реально происходит. Иными словами, этот проект об оперативном контроле и корректировке состояния горнотехнической системы", – рассказал Федотенко.

Исполнителем проекта №1, направленного на создание системы удаленного мониторинга за ведением буровзрывных работ, выступает Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н. В. Мельникова РАН совместно с Научным центром ВостНИИ по промышленной и экологической безопасности в горной отрасли. Индустриальный партнер – угольная компания "Кузбассразрезуголь". Объем финансирования проекта составляет 103 млн рублей.

Федотенко особо отметил, что цифровая трансформация на предприятиях открытой угледобычи необходима, чтобы сделать шаг вперед в технологическом развитии всей отрасли.

"Масса организационно-технических решений, которые сегодня известны, просто не прописаны в нормативной документации. Чтобы устранить этот пробел, было принято решение идти по следующему плану. На начальном этапе исследуем, какие существуют решения и как они влияют на результат взрыва горной породы. Параллельно разрабатываем и внедряем систему мониторинга на современной цифровой основе. И в перспективе выходим на совершенствование нормативно-правовой базы", – уточнил разработчик.