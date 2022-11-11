. Почему сокращение светового дня снижает работоспособность и ослабляет нашу энергетику

Вадим Карасев

Наверняка вы замечали, что с приходом осени и приближением зимы работоспособность снижается. Мы становимся более вялыми, и этому есть разумное объяснение.

На нашу с вами энергетику влияет огромное количество факторов. Есть множество дыр, через которые могут утекать наши с вами силы. Особенно сильно это чувствуется осенью и в первой половине зимы. Вот почему этому происходит.

Ослабление энергетики Солнца

Во-первых, стоит помнить о том, что если день уменьшается, это значит, что Солнечная энергия тоже ослабевает. В астрологическом плане Солнце является источником эмоций и в некотором смысле порождает внутри нас мотивацию. Именно поэтому чаще всего осенью и зимой страдают от нехватки энергии представители таких Знаков как Овен, Лев и Стрелец. Это Знаки стихии Огня, для которых Солнце является одним из главных покровителей.

Исправить это, к сожалению, никак нельзя, но если вы будете чуть более активными и позволите себе испытывать больше ярких эмоций, это поможет устранить нехватку энергии. Силу стихии Огня можно восполнить ношением красной одежды, окуриванием помещения, зажиганием ароматических свечей, а также ношением украшений из золота. Еще силой стихии Огня обладают многие камни-талисманы, среди которых стоит выделить: янтарь, пирит, рубин, цитрин, гранат, сердолик, рубин.

Выработка мелатонина

Вторая причина — сонливость. Когда света мало, наш организм начинает вырабатывать мелатонин. Данное вещество вызывает чувство сонливости и как бы дает сигнал о том, что пора спать, ведь наступает ночь. Когда ночь — это в буквальном смысле две трети всего дня, спать хочется очень сильно и почти все время. Человеку сложнее просыпаться, а также сложнее поддерживать максимальную работоспособность в течении дня, ведь солнце не светит, и наше тело все еще думает, что на дворе ночь.

Данную проблему частично можно нивелировать ярким освещением. Не работайте осенью и зимой в темноте. Старайтесь дополнительно включать настольную лампу, а также менять лампочки на более мощные. Целиком проблему это не решит, но существенно облегчит вам жизнь.