. Похоже, в разработке уже находится продолжение A Plague Tale: Requiem
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Похоже, в разработке уже находится продолжение A Plague Tale: Requiem

Похоже, в разработке уже находится продолжение A Plague Tale: Requiem


Незадолго до релиза A Plague Tale: Requiem журналисты интересовались у разработчиков, есть ли у них планы на третью часть серии. Тогда разработчики из студии Asobo говорили, что конкретных планов нет, но при успехе игры они вполне могут задуматься о разработке продолжения. К тому же, финал второй части, как и финал первой, вполне подразумевает развитие истории.

Игроки обратили внимание, что на сайте студии Asobo появилась вакансия старшего геймдизайнера, которая явно показывает, что разработка продолжение A Plague Tale: Requiem уже детально планируется. В вакансии есть сразу несколько моментов, которые на это намекают:



Указано, что геймдизайнер должен будет присоединиться к команде A Plague Tale: Requiem «для будущего производства».



Новый сотрудник должен будет влиться в команду на этапе пре-продакшена.



В качестве одного из дополнительных требований говорится о необходимом опыте игры в A Plague Tale: Requiem или первую часть серии.

Стоит сказать, что A Plague Tale: Requiem потребовалась всего неделя, чтобы привлечь более 1 миллиона игроков. Но не стоит забывать, что сразу после релиза проект попал в Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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