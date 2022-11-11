. Похоже, в разработке уже находится продолжение A Plague Tale: Requiem

Вадим Карасев





Незадолго до релиза A Plague Tale: Requiem журналисты интересовались у разработчиков, есть ли у них планы на третью часть серии. Тогда разработчики из студии Asobo говорили, что конкретных планов нет, но при успехе игры они вполне могут задуматься о разработке продолжения. К тому же, финал второй части, как и финал первой, вполне подразумевает развитие истории.

Игроки обратили внимание, что на сайте студии Asobo появилась вакансия старшего геймдизайнера, которая явно показывает, что разработка продолжение A Plague Tale: Requiem уже детально планируется. В вакансии есть сразу несколько моментов, которые на это намекают:

Указано, что геймдизайнер должен будет присоединиться к команде A Plague Tale: Requiem «для будущего производства».Новый сотрудник должен будет влиться в команду на этапе пре-продакшена.В качестве одного из дополнительных требований говорится о необходимом опыте игры в A Plague Tale: Requiem или первую часть серии.

Стоит сказать, что A Plague Tale: Requiem потребовалась всего неделя, чтобы привлечь более 1 миллиона игроков. Но не стоит забывать, что сразу после релиза проект попал в Game Pass.