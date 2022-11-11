. Поиск кадров для представителей малого и среднего бизнеса: как правильно проводить собеседование

Набор персонала для крупных компаний является непростой задачей. Еще сложнее справиться с этим малому и среднему бизнесу. У небольших фирм чаще всего нет специального отдела для подбора кадров. Особенно если предприятие только начинает свою работу. Советы по подбору персонала от специалистов компании «Эфикс Групп» помогут максимально эффективно решить этот вопрос.

Определитесь, какие сотрудники вам нужны

Владельцу бизнеса следует четко понимать, каких работников не хватает его компании. Для этого нужно определиться с главными параметрами:

должность и основные функции;

профессиональные навыки;

личностные качества.

Отметим, что требования к кандидатам бывают общими и узкоспециализированными. Последние касаются только тех профессиональных навыков, которые нужны для выполнения определенных функций.

Что касается общих требований, то это может быть высшее образование, наличие опыта работы или отсутствие вредных привычек. Все эти параметры обязательно указывайте в вакансии.

Разместите вакансии

В первую очередь следует оформить все требования и предложения касательно вакансии. Обязательно указывайте такие сведения:

название компании;

должность;

требования к соискателю;

обязанности сотрудника;

график работы.

Не забудьте указать, что вы предлагаете будущему сотруднику. Например, соцпакет, скидки на продукцию и другие возможности. Желательно указывать ориентировочную зарплату и карьерные перспективы.

Вакансии размещайте на порталах по поиску работы и досках объявлений в Интернете. Если у вашего бизнеса есть свой сайт, ищите новых сотрудников через него. Создайте отдельный раздел, в котором указывайте актуальные вакансии.

Просматривайте резюме





Важный этап, который занимает немало времени. Внимательно ознакомьтесь с резюме от соискателей. Отсеивайте тех, кто не подходит. Например, если нет профильного образования или нужного опыта. Вам необязательно приглашать на собеседование всех соискателей, тратить свое время и кандидатов. Позвоните лишь тем, кто по вашему мнению сможет успешно справиться с должностными обязанностями.

Проведите качественное собеседование

Интервью более информативно, чем просмотр резюме. Поэтому к этому этапу стоит тщательно подготовиться и заранее составить список вопросов. Они могут касаться:

обязанностей на предыдущих местах работы;

причин увольнения;

ожиданий по зарплате.

Если есть вопросы по резюме, обязательно их задайте в первую очередь. Вначале дайте высказаться соискателю и лишь ближе к концу расскажите подробнее о вакансии. Если вы в первой части интервью будете говорить о ценностях компании и о том, чего ожидаете от сотрудника, кандидат постарается подстроиться.

Определите наиболее подходящего кандидата

На этом этапе остается несколько вариантов. Чтобы минимизировать риски, стоит пообщаться с бывшими руководителями соискателей. Важно уточнить, действительно ли кандидат там работал, как он проявил себя и почему ушел. Это настолько же значимо, как и его профессиональные навыки.

Однако поиск персонала можно делегировать специалистам. Они определят наиболее подходящих кандидатов и предоставят гарантию. Заказать качественные кадровые услуги можно на сайте https://efix-group.com/kadrovye-uslugi.