. Политолог Гераскин объяснил, почему российская молодежь поддерживает СВО

Вадим Карасев

Политолог, аналитик Центра политической конъюнктуры Илья Гераскин рассказал, почему молодые люди в России начали понимать, что спецоперация – необходимый шаг. Мнение эксперта приводит РИА "Новости".

"Для молодых людей важна фигура президента, лидера, которому они доверяют. В нашем случае это Владимир Владимирович Путин. Отсюда доверие к его решению по началу СВО и его интерпретации этих событий. За время после начала специальной операции, с февраля примерно, была возможность оценить весь спектр возможных угроз у молодежи, они очень хорошо оценили риски", - сказал Гераскин на круглом столе Экспертного института социальных исследований, посвященному роли молодежи в поддержке мобилизованных и СВО.

Эксперт уверен, что у молодежи "рухнуло" представление о безопасном мире, а в ответ на действия "зарубежной элиты" молодые люди стали активно заниматься волонтёрской деятельностью. Кроме того, по его мнению, молодёжь страны понимает, что сейчас России противостоит "коллективный Запад".

"Почему произошла вот эта перебалансировка сил? Поменялась картинка в умах прежде всего: одно дело, когда Россия сражается с Украиной, а другое дело, когда России противостоит коллективный Запад. То есть Украина здесь является одним из театров боевых действий", - заявил политолог.

Эксперт также затронул вопрос "культуры отмены" на Западе, коснувшейся не только русского языка, но и исторического наследия.

"Молодёжь против всё-таки разделения нас, русских людей, на правильных и неправильных ... Отказ от наследия Пушкина, Васнецова, например, он воспринимается как отказ от ценностей, как удар по гордости и национальному самосознанию", - считает политолог.