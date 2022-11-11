Вадим Карасев

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что российские артисты будут популярны за рубежом

Продюсер Иосиф Пригожин поразмышлял о перспективах российских артистов за рубежом. Об этом сообщает РИА Новости.

Шоумен считает, что музыканты из России будут популярны в других странах. «Запретный плод всегда сладок, поэтому у них есть успех за границей. Поверьте, в странах Европы, Азии, в США достаточно русскоязычных для аншлагов», — заявил он.

Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что российским звездам придется менять свой материал, так как он не подходит под европейский формат. По его мнению, за рубежом артистам придется начинать с нуля.

Ранее Пригожин назвал оскорбления в адрес уехавшей певицы Аллы Пугачевой паскудством. «Алла Пугачева ушла со сцены и объявила об этом публично, решив посвятить свою жизнь маленьким деткам. А заниматься оскорблением родителей — самое низкое. Это говорит о том, что плохая не она, а те, кто опустился до оскорблений», — сообщил продюсер. Он заявил, что те, кто обвиняют уехавших людей в предательстве, — негодяи.