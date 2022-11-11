. Простые и доступные способы, которые помогут отмыть швы между плиткой в ванной
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Простые и доступные способы, которые помогут отмыть швы между плиткой в ванной

Простые и доступные способы, которые помогут отмыть швы между плиткой в ванной

Со временем швы между плиткой становятся серыми и покрываются желтым налетом, от которого порой трудно избавиться. Есть несколько способов, которые помогут быстро и легко решить данную проблему, используя подручные средства.

Средства, которыми можно отмыть швы между плиткой в ванной

Сода

Соду можно найти в каждом доме. Она послужит универсальным чистящим средством. Потребуется развести соду с водой до состояния пасты и нанести ее на швы между плиткой, оставив на 10 минут. По происшествии данного времени пасту потребуется смыть при помощи зубной щетки.

Нашатырный спирт


Это средство отлично справляется не только с загрязненными швами между плиткой, но и с плесневелым грибком. Потребуется взять 20 мл нашатыря, смешать в 2 литрах воды и перелить в пульверизатор. После этого с помощью пульверизатора распылить состав на проблемные участки и оставить на 30 минут. Спустя это время швы нужно промыть водой. При использовании нашатыря необходимо обеспечить приток воздуха в помещение, как во время проведения чистки, так и после ее завершения.

Горчица, лимон и сода

Этим способом удастся отмыть самые запущенные швы. Для этого потребуется взять две ложки соды, одну ложку горчицы, сок дольки лимона и горошину зубной пасты. Все это смешать до состояния пасты и нанести на швы. По истечении 30 минут все смыть.

Чтобы восстановить цвет швов, горчицу можно применять отдельно. Для этого придется смешать ее с водой и сделать густую пасту, которую потом нанести на проблемные места и все тщательно протереть щеткой.

Перекись


Это средство хорошо справляется со всеми бактериями. Потребуется смешать перекись водорода с водой в пропорции 1:2 и залить в пульверизатор. С его помощью нужно распылить состав на швы и дать высохнуть.

Хозяйственное мыло

Это средство считается спасением во многих случаях, причем оно есть в каждом доме. Потребуется натереть мыло на терке и приготовить из него концентрированный раствор. В него следует окунуть зубную щетку и пройтись ею по швам между плиткой.
Можно еще взять зубную щетку, смочить ее в воде и намылить мылом, а потом пройтись по швам.

Применение специальных маркеров


Если ни один из указанных выше способов не дал результата, можно прибегнуть к специальным маркерам, которые предназначены для обработки швов между плиткой. У таких средств есть много преимуществ:

  • безопасность;
  • влагонепроницаемость;
  • отсутствие запаха;
  • наличие антисептика в составе.

Работать с таким маркером очень просто, потребуется лишь сделать следующее:

  • очистить стыки пыли от грязи с помощью зубной щетки и воды;
  • после полного высыхания провести маркером между швами плиток.

После проведения линии по шву больше никаких действий проводить не нужно.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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